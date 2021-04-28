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Женская сеть myJulia.ru
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Плющенко и Трусова не стали продлевать контракт
13:09
Фото: utro.ru
Российская фигуристка Александра Трусова, являющаяся бронзовой призеркой чемпионатов мира и Европы, покинула тренировочную группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
О прекращении сотрудничества Плющенко рассказал сегодня в своем Instagram.
Прошедший сезон, когда Александра Трусова выступала под его наставничеством, Евгений Плющенко назвал "очень плодотворным", но и сложным. Спортсменка успела выиграть два этапа Кубка России и завоевать бронзу на мировом чемпионате.
По словам Плющенко, срок действия контракта истек сегодня, 1 мая, и стороны по обоюдному желанию не стали его продлевать. Спортсмен также отметил, что Трусову ждет перспективное будущее, назвав ее "одной из самых сильных девочек-одиночниц мира".
Подчеркнув, что их совместная деятельность завершилась на дружественной ноте, Плющенко пожелал Трусовой успехов в ее будущей карьере. Спортсмен также отметил, что его команду Александра покидает "с приличным счетом на банковской карте" и "восстановленным после пандемии арсеналом из пяти четверных прыжков".
Ранее появились сообщения о том, что Александра Трусова собирается возвратиться в группу тренера Этери Тутберидзе, с которой сотрудничала в прошлом. Евгений Плющенко, прокомментировав такие публикации, назвал их первоапрельской шуткой.
Напомним, Трусова ушла от Тутберидзе год назад, начав тренироваться в академии "Ангелы Плющенко". В конце минувшего марта она стала бронзовой призеркой на ЧМ чемпионате мира в Швеции. Представляя произвольную программу, фигуристка допустила падения на четверных сальхове и лутце, а также ошиблась при выполнении каскада с четверным тулупом.
Весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме заняли тогда представительницы РФ. Обладательницей золотой медали стала ученица Тутберидзе Анна Щербакова, серебряной — Елизавета Туктамышева (тренер — Алексей Мишин).
В сентябре 2020 года стало известно о том, что российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Ранее спортсменка тренировалась в Канаде под наставничеством Брайана Орсера.
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