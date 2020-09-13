Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Медведева возвращается к Тутберидзе

13:33

Фото: pix-feed.com



Российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение вернуться к тренеру Этери Тутберидзе, передает РИА Новости со ссылкой на ряд источников, которые не связаны друг с другом.



Ранее спортсменка тренировалась в Канаде под наставничеством Брайана Орсера.



Сведения о том, что титулованная фигуристка Евгения Медведева приняла решение вновь работать с российским тренером Этери Тутберидзе, также подтвердил замруководителя отделения "Хрустальный" центра "Самбо-70" Эдуард Аксенов.



Предполагается, что Медведева будет участвовать в первом и втором этапах Кубка России, которые соответственно пройдут в Сызрани и Москве.



Напомним, в мае 2018 года после одиннадцати лет сотрудничества двукратная чемпионка мира, дважды серебряный призер Олимпийских игр - 2018 Евгения Медведева объявила о прекращении совместной работы с Этери Тутберидзе. Уехав в Канаду и начав сотрудничать с канадцем Брайаном Орсером, спортсменка признавалась, что ей стало спокойнее. Рассказывая о Торонто, она отмечала приветливость и улыбчивость местных жителей, предполагая, что это может быть "лучше для тренировок".



Кроме двух олимпийских наград, в прошлом Медведева выигрывала золото на чемпионатах мира и Европы 2016 и 2017 годов. После начала работы с Орсером фигуристка завоевала бронзу на мировом турнире и была третьей на этапе Гран-при в Канаде, а также одержала победу в Финале Кубка России. На сегодняшний день в рейтинге Международного союза конькобежцев Медведева занимает 13-ю строчку.



Автор: Злата Богатова

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