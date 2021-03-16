Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

09:27

Фото: almode.ru



Россиянки Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании на мировом чемпионате в столице Швеции.



Золото смогла завоевать Анна Щербакова, которой завтра, 28 марта, исполняется семнадцать лет.



Весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме заняли представительницы РФ. Лучшие результаты смогли показать Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Впервые в истории этого вида спорта всем трем представительницам нашей национальной команды удалось завоевать медали мирового первенства.



Победительницей чемпионата признана Анна Щербакова. Фигуристка, впервые принимавшая участие в турнире такого уровня, в общей сложности сумела за две программы набрать 233,17 балла. Завтра, 28 марта, Анне Щербаковой исполнится семнадцать лет.



Занявшая второе место Елизавета Туктамышева после объявления результатов не смогла удержать слез. Спортсменка выступала на мировом первенстве впервые с 2015 года. В этот раз она исполнила два тройных акселя — сольный и в каскаде с двойным тулупом, показывая свою произвольную программу



Бронза досталась россиянке Александре Трусовой, в своей произвольной программе решившейся сразу на пять четверных прыжков. Спортсменка при этом допустила два падения. После короткой программы Трусова была двенадцатой.



После показа короткой программы второй была японская фигуристка Рика Кихира. Однако в произвольной программе ей не удалось выполнить ни одного четверного прыжка. Кроме того, Рика Кихира упала при выполнении тройного акселя и в итоге оказалась лишь на седьмой строчке таблицы.



Автор: Злата Богатова

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