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Эксперт: Джордж Флойд умер из-за заболевания сердца


15.4.2021 12:02
Эксперт: Джордж Флойд умер из-за заболевания сердцаФото: vk.com

Заболевание сердца и ряд других факторов могли стать причиной смерти чернокожего Джорджа Флойда.

Мужчина скончался после того, как в мае 2020 года его задержала полиция американского города Миннеаполис (штат Миннесота).

Выступавший в суде по приглашению защиты патологоанатом Дэвид Фаулер заявил, что причиной смерти мог стать целый ряд факторов. По его словам, Джордж Флойд скончался из-за "внезапно возникшей аритмии", передает канал CBS. Эксперт пояснил, что нарушения сердечной деятельности могли быть спровоцированы уже имевшимся заболеванием.

По словам специалиста, который был вызван на заседание суда по делу экс-полицейского Дерека Шовина, смерть задержанного наступила не из-за нехватки воздуха. Эксперт напомнил, что Флойд находился под воздействием препаратов, в состав которых ходили наркотические вещества. Кроме того, ЧП случилось около автомобиля, и выхлопные газы могли также пагубно повлиять на состояние мужчины.

Полицейского, который обвиняется в применении излишне жесткого удушающего приема, в суде защищает Эрик Нельсон. Ранее он предъявил суду запись, сделанную видеорегистратором напарника Дерека Шовина. На этих кадрах можно увидеть, как в ходе задержания Флойда полицейский опирается коленом вовсе не на его шею, а на лопатку.

После смерти Флойда по Соединенным Штатам прошла волна массовых акций протеста. Вандалы по всей стране сносить памятники историческим деятелям, а власти задумались о выплатах компенсаций потомкам темнокожих рабов, привезенных когда-то в Северную Америку.

Автор: Злата Богатова

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