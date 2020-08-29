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Власти Калифорнии задумались о выплате репараций потомкам рабов
08:43
Фото: voskhodinfo.su
В Калифорнии может быть сформирована целевая рабочая группа для проработки вопроса о выплате компенсаций потомкам рабов.
Как передает агентство Associated Press (AP), соответствующую резолюцию поддержали в верхней палате местного законодательного собрания. До 31 августа проект будет выставлен на окончательное голосование в нижней палате.
В случае одобрения целевая рабочая группа, в состав которой войдут девять сенаторов, может приступить к деятельности уже в следующем июне. Предполагается, что в течение полутора лет она изучит вопрос о возможных выплатах репараций и к 2023 году сможет представит сенату рекомендации о их видах и объеме.
Инициатива возникла на фоне антирасистских протестов, которые не утихают в Соединенных Штатах. Ранее с подобными предложениями уже выступали представители властей штатов Нью-Йорк и Техас. В частности, они предлагали оказывать финансовую поддержку в качестве оплаты образования и улучшения жилищных условий.
Напомним, не так давно темнокожий миллиардер Роберт Джонсон обратился к властям США с требованием о компенсации за многолетнее рабство и унижение. По его словам, за тяготы, которые афроамериканцы были вынуждены терпеть на протяжении более чем двухсот лет, Вашингтон должен выплатить $14 трлн.
Стоит отметить, что задолго до протестов в Соединенных Штатах африканские народности потребовали у ФРГ компенсации за колониальные преступления. Представители двух племен в начале 2017 года обратились в суд с иском. По их мнению, власти Германии должны понести ответственность за массовые убийства народностей гереро и нама.
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