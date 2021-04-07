|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Netflix анонсировал сериал, спродюсированный принцем Гарри и Меган Маркл
7.4.2021 06:30
Фото: styapokupayu.ru
Видеосервис Netflix анонсировал многосерийный документальный фильм, который создается совместно с общественной организацией Archewell, учрежденной принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.
О проекте рассказывается на сайте сервиса.
Документальный проект "Сердце непобежденных" представляет собой рассказы об участниках "Игр непобежденных". Масштабное спортивное мероприятие состоится в Гааге в следующем году. В них примут участие спортсмены-инвалиды, являющиеся действующими или бывшими военными. Игры были учреждены принцем Гарри в 2014 году.
Производство шоу совместно осуществляют видеосервис Netflix и креативный отдел Archewell. В создании проекта задействованы режиссер Орландо фон Айзиндель и продюсер Джоанна Натасегара.
О планах принца Гарри и Меган Маркл начать сотрудничество с платформой Netflix стало известно в сентябре 2020 года. Герцог и герцогиня Сассекские, проживающие сейчас в Соединенных Штатах, также вели переговоры с Apple, Disney и NBCUniversal.
Напомним, не так давно в эфир вышло большое интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Британские СМИ сообщили, что в Букингемском дворце действия Сассекских восприняли как "объявление войны" королевской семье.
Младший сын принца Уэльского Чарльза женился на бывшей американской актрисе Меган Маркл, которая в прошлом уже была замужем, 19 мая 2018 года. Через год у них родился сын, которого назвали Арчи. В начале 2020 года супруги выразили желание отказаться от исполнения официальных королевских обязанностей и сопутствующих привилегий. Решение вступило в силу в прошлом марте. Принц в течение года мог воспользоваться правом передумать, однако этого не случилось.
Лишившись права на титул "Их королевские высочества" и потеряв различные привилегии, включая охрану, пара также утратила права на бренд SussexRoyal. Покинув Великобританию, супруги отправились сначала в Канаду, а затем решили переехать в Соединенные Штаты. Не так давно появились сведения о беременности Маркл.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|