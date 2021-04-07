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Netflix анонсировал сериал, спродюсированный принцем Гарри и Меган МарклNetflix анонсировал сериал, спродюсированный принцем Гарри и Меган Маркл

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Netflix анонсировал сериал, спродюсированный принцем Гарри и Меган Маркл


7.4.2021 06:30
Netflix анонсировал сериал, спродюсированный принцем Гарри и Меган МарклФото: styapokupayu.ru

Видеосервис Netflix анонсировал многосерийный документальный фильм, который создается совместно с общественной организацией Archewell, учрежденной принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.

О проекте рассказывается на сайте сервиса.

Документальный проект "Сердце непобежденных" представляет собой рассказы об участниках "Игр непобежденных". Масштабное спортивное мероприятие состоится в Гааге в следующем году. В них примут участие спортсмены-инвалиды, являющиеся действующими или бывшими военными. Игры были учреждены принцем Гарри в 2014 году.

Производство шоу совместно осуществляют видеосервис Netflix и креативный отдел Archewell. В создании проекта задействованы режиссер Орландо фон Айзиндель и продюсер Джоанна Натасегара.

О планах принца Гарри и Меган Маркл начать сотрудничество с платформой Netflix стало известно в сентябре 2020 года. Герцог и герцогиня Сассекские, проживающие сейчас в Соединенных Штатах, также вели переговоры с Apple, Disney и NBCUniversal.

Напомним, не так давно в эфир вышло большое интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Британские СМИ сообщили, что в Букингемском дворце действия Сассекских восприняли как "объявление войны" королевской семье.

Младший сын принца Уэльского Чарльза женился на бывшей американской актрисе Меган Маркл, которая в прошлом уже была замужем, 19 мая 2018 года. Через год у них родился сын, которого назвали Арчи. В начале 2020 года супруги выразили желание отказаться от исполнения официальных королевских обязанностей и сопутствующих привилегий. Решение вступило в силу в прошлом марте. Принц в течение года мог воспользоваться правом передумать, однако этого не случилось.

Лишившись права на титул "Их королевские высочества" и потеряв различные привилегии, включая охрану, пара также утратила права на бренд SussexRoyal. Покинув Великобританию, супруги отправились сначала в Канаду, а затем решили переехать в Соединенные Штаты. Не так давно появились сведения о беременности Маркл.

Автор: Злата Богатова

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