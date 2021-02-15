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Женская сеть myJulia.ru
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СМИ сообщают о беременности Меган Маркл
15.2.2021 08:15
Фото: livejournal.com
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к пополнению, сообщает британское издание Evening Standard.
Информация о том, что Арчи в скором времени станет старшим братом, поступила от представителя пары.
По данным издания, представитель принца Гарри и его супруги Меган Маркл сообщил о том, что пара ожидает рождения второго ребенка. Информатор издания пояснил, что герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить эту новость. Более конкретных сведений о том, когда у пары родится малыш, пока нет.
Роившийся 6 мая 2019 года Арчи Маунтбеттен-Виндзор является сейчас седьмым в очереди на британский трон. Младенец, который появится на свет, станет восьмым претендентом.
Осенью прошлого года Меган Маркл решилась на откровенный рассказ о том, как потеряла второго ребенка. Герцогиня описала события, происходившие с ней в июле. По словам Маркл, она с супругом очень переживали, и боль от потери "останется с ними".
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