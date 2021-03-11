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СМИ: Елизавета II обсудит интервью с принцем Гарри по телефону
11.3.2021 14:13
Фото: livejournal.com
В ближайшие несколько дней состоится телефонный разговор королевы Великобритании Елизаветы II с ее внуком, передает Daily Mail. Ожидается, что темой беседы станут последствия скандального интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри.
Со ссылкой на собственный источник, близкий к Букингемскому двору, газета пишет о том, что 94-летняя королева придерживается "очень взвешенного, разумного подхода". Вероятно, поэтому Елизавета II намерена перехватить инициативу в этом конфликте и "умерить страсти".
Отмечается, что в рамках разговора с внуком королева "протянет личную оливковую ветвь Гарри и Меган", чтобы взять на себя ответственность за последствия их откровенного интервью. При этом все королевское семейство была глубоко расстроено заявлениями родственников, добавил источник.
Газета также пишет о том, что Елизавета II после выхода в эфир интервью выпустила специальную инструкцию для сотрудников королевского двора. Документ призван предотвратить участие кого-либо из них в публичном обсуждении сложившейся ситуации.
Ранее Букингемский дворец отреагировал на интервью принца Гарри и его супруги. В официальном заявлении королевской семьи, в частности, говорилось о том, что все они опечалены, узнав о проблемах и трудностях, с которыми в прошлом пришлось столкнуться Сассекским.
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