|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: Принц Гарри «объявил войну» своей семье
7.3.2021 22:04
Фото: pressidium.com
В Букингемском дворце склонны считать, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл "объявили войну" королевской семье, передает The Times.
По данным газеты, именно так восприняли откровения бывшей актрисы, давшей интервью знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри.
После интервью, которое выходит в эфир канала CBS в воскресенье вечером, во дворце намерены "с достоинством молчать", отмечает газета. Вряд ли представители королевской семьи Великобритании будут каким-либо образом комментировать заявления Меган Маркл. Вместе с тем, если супруга принца Гарри позволит себе озвучить конкретные обвинения, последуют ответная реакция.
Источник The Times подчеркнул, что королевское семейство "может принять и выдержать такой удар". Но необходимо учитывать, что Букингемский дворец "не ведет войны, ее ведут герцог и герцогиня Сассекские".
Предполагается, что во время двухчасового интервью Меган Маркл расскажет о причинах, побудивших ее с супругом отказаться от титулов и переехать в Северную Америку.
Ранее в Сети уже появились анонсы этой программы. Маркл, в частности, обвиняла королевскую семью Великобритании во лжи. Герцогиня Сассекская была очень откровенна и призналась, что Букингемский дворец мог сыграть не последнюю роль в травле. Так Маркл расценивает давление, с которым ей пришлось столкнуться после свадьбы с принцем Гарри.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|