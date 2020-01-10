Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter При отказе от привилегий принца Гарри Скотланд-Ярд пересмотрит режим его охраны

10.1.2020 18:05

Фото: livejournal.com



В Скотланд-Ярде изменят режим обеспечения охраны принца Гарри, его супруги и сына, когда те откажутся от привилегий, пишут британские СМИ.



На данный момент семья обеспечена круглосуточным сопровождением вооруженных охранников.



Учитывая, что герцог и герцогиня Сассекские выразили намерение сложить с себя полномочия членов королевской семьи Великобритании, в будущем предполагается устроить полный пересмотр действующего порядка их защиты. Об этом со ссылкой на собственные источники накануне сообщила газета Evening Standard.



Пока супруги сохраняют свой статус и "официально являются герцогом и герцогиней Сассекскими", пару и их первенца будут рассматривать в качестве лиц, которые находятся под международной защитой. За предоставление принцу Гарри и его близким королевской охраны из вооруженных сотрудников столичной полиции отвечает МВД Великобритании, указано в материале.



В ведомстве ранее уже выражали беспокойство из-за планов Гарри и его супруги Меган Маркл провести рождественский отпуск в Северной Америке. Предполагалось, что на протяжении шести недель в обеспечении их безопасности надо будет задействовать не менее десяти охранников, и это не может не сказаться на объеме расходов.



На сегодняшний день годовой размер оплаты за предоставление охраны принцу Гарри, его супруге и ребенку составляет 600 тысяч фунтов. Защита всей королевской фамилии обходится британской казне в более чем в 100 миллионов фунтов каждый год.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 268

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11.1.2020 19:02 В России изменятся правила оформления аттестатов

В России изменятся правила оформления аттестатов 10.1.2020 14:42 В Мексике вновь проявляет активность вулкан Попокатепетль

В Мексике вновь проявляет активность вулкан Попокатепетль 10.1.2020 14:14 СМИ сообщают об увольнении сотрудников ФСБ, снимавших стрельбу на Лубянке

СМИ сообщают об увольнении сотрудников ФСБ, снимавших стрельбу на Лубянке 9.1.2020 20:46 Выигравшая миллиард победительница лотереи «Столото» связалась с организаторами

Выигравшая миллиард победительница лотереи «Столото» связалась с организаторами 9.1.2020 18:13 В Бразилии скончался один из пациентов, у которых выявили неизвестную болезнь