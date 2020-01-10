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При отказе от привилегий принца Гарри Скотланд-Ярд пересмотрит режим его охраны
10.1.2020 18:05
Фото: livejournal.com
В Скотланд-Ярде изменят режим обеспечения охраны принца Гарри, его супруги и сына, когда те откажутся от привилегий, пишут британские СМИ.
На данный момент семья обеспечена круглосуточным сопровождением вооруженных охранников.
Учитывая, что герцог и герцогиня Сассекские выразили намерение сложить с себя полномочия членов королевской семьи Великобритании, в будущем предполагается устроить полный пересмотр действующего порядка их защиты. Об этом со ссылкой на собственные источники накануне сообщила газета Evening Standard.
Пока супруги сохраняют свой статус и "официально являются герцогом и герцогиней Сассекскими", пару и их первенца будут рассматривать в качестве лиц, которые находятся под международной защитой. За предоставление принцу Гарри и его близким королевской охраны из вооруженных сотрудников столичной полиции отвечает МВД Великобритании, указано в материале.
В ведомстве ранее уже выражали беспокойство из-за планов Гарри и его супруги Меган Маркл провести рождественский отпуск в Северной Америке. Предполагалось, что на протяжении шести недель в обеспечении их безопасности надо будет задействовать не менее десяти охранников, и это не может не сказаться на объеме расходов.
На сегодняшний день годовой размер оплаты за предоставление охраны принцу Гарри, его супруге и ребенку составляет 600 тысяч фунтов. Защита всей королевской фамилии обходится британской казне в более чем в 100 миллионов фунтов каждый год.
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