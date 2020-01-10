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При отказе от привилегий принца Гарри Скотланд-Ярд пересмотрит режим его охраныПри отказе от привилегий принца Гарри Скотланд-Ярд пересмотрит режим его охраны

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При отказе от привилегий принца Гарри Скотланд-Ярд пересмотрит режим его охраны


10.1.2020 18:05
При отказе от привилегий принца Гарри Скотланд-Ярд пересмотрит режим его охраныФото: livejournal.com

В Скотланд-Ярде изменят режим обеспечения охраны принца Гарри, его супруги и сына, когда те откажутся от привилегий, пишут британские СМИ.

На данный момент семья обеспечена круглосуточным сопровождением вооруженных охранников.

Учитывая, что герцог и герцогиня Сассекские выразили намерение сложить с себя полномочия членов королевской семьи Великобритании, в будущем предполагается устроить полный пересмотр действующего порядка их защиты. Об этом со ссылкой на собственные источники накануне сообщила газета Evening Standard.

Пока супруги сохраняют свой статус и "официально являются герцогом и герцогиней Сассекскими", пару и их первенца будут рассматривать в качестве лиц, которые находятся под международной защитой. За предоставление принцу Гарри и его близким королевской охраны из вооруженных сотрудников столичной полиции отвечает МВД Великобритании, указано в материале.

В ведомстве ранее уже выражали беспокойство из-за планов Гарри и его супруги Меган Маркл провести рождественский отпуск в Северной Америке. Предполагалось, что на протяжении шести недель в обеспечении их безопасности надо будет задействовать не менее десяти охранников, и это не может не сказаться на объеме расходов.

На сегодняшний день годовой размер оплаты за предоставление охраны принцу Гарри, его супруге и ребенку составляет 600 тысяч фунтов. Защита всей королевской фамилии обходится британской казне в более чем в 100 миллионов фунтов каждый год.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 268

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