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Патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана
05:05
Фото: sumyinfo.com
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении Андрея Кураева сана, которое было вынесено епархиальным судом Москвы в конце прошлого года.
Как стало известно, на издание указа установлен мораторий.
Епископ Русской православной церкви патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана. Соответствующая публикация появилась накануне вечером на официальном сайте РПЦ.
Для того, чтобы у протодиакона была возможность переосмыслить свою позицию, на издание указа установлен мораторий. В резолюции патриарха указанно, что Кураеву предоставляется время для "возвращения на путь церкви", который он в прошлом избрал.
По словам самого Андрея Кураева, касающееся его решение было наиболее жестким из вердиктов церковного суда. Он отмечал, что оказался теперь перед выбором: или "становиться на колени" и отказаться от высказывания собственного мнения, или продолжать "говорить по своей совести". Прокомментировав сложившуюся ситуацию, в конце прошлого года Кураев подчеркивал, что для него более важным представляется второй вариант.
Напомним, в минувшем декабре епархиальный суд Московской городской епархии вынес постановление лишить протодиакона Андрея Кураева сана. Причиной этого стали оскорбительные высказывания в адрес протоиерея Александра Агейкина. В апреле прошлого года священнослужитель скончался, заразившись коронавирусом. Настоятелю Елоховского собора было лишь сорок восемь лет.
Как указывалось тогда на официальном портале епархии, заштатный клирик вскоре после кончины Агейкина размещал оскорбляющие покойного публикации в своем "Живом журнале. Кроме того, суд выявил признаки хулы на церковь и клеветнической деятельности в других материалах Кураева. Уточнялось, что продиакон обвинял РПЦ "организации раскола".
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