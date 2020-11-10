ИнтерНовости - новости в стране и мире
Тутберидзе объяснила всплеск эмоций после проката Щербаковой
Тутберидзе объяснила всплеск эмоций после проката Щербаковой
В ФФККР не подтвердили сведения о выступлении Щербаковой с высокой температурой
В ФФККР не подтвердили сведения о выступлении Щербаковой с высокой температурой
Скончался Пьер Карден
Скончался Пьер Карден
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Кураева «извергнут из сана» по решению судаКураева «извергнут из сана» по решению суда
В Москве продлены каникулы для школ и колледжейВ Москве продлены каникулы для школ и колледжей
Скончался Пьер КарденСкончался Пьер Карден
Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии за шпионажКарину Цуркан приговорили к 15 годам колонии за шпионаж
Власти Мурманской области объявили траур по погибшим морякам с «Онеги»Власти Мурманской области объявили траур по погибшим морякам с «Онеги»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Кураева «извергнут из сана» по решению суда


20:44
Кураева «извергнут из сана» по решению судаФото: sumyinfo.com

Согласно решению столичного Епархиального церковного суда, Андрея Кураева после рассмотрения его дела признали подлежащим "извержению из сана", передает ТАСС. Протодиакон опубликовал оскорбительные сообщения вскоре после кончины болевшего коронавирусом протоиерея Александра Агейкина, который умер весной этого года.

Епархиальный суд Московской городской епархии вынес постановление о лишении сана протодиакона Андрея Кураева, позволившего себе оскорбить Александра Агейкина. Протоирей скончался 21 апреля 2020 года от последствий коронавирусной инфекции, настоятелю Елоховского собора было лишь сорок восемь лет.

Как указано в сообщении на официальном епархиальном сайте, в своем "Живом журнале" заштатный клирик разместил оскорбительную характеристику протоиерея Александра Агейкина вскоре после его кончины. В публикациях протодиакона суд также выявил признаки хулы на церковь и клеветнической деятельности. В частности, Кураев высказывал в адрес РПЦ обвинения в "организации раскола".

Сегодня на Урале задержали бывшего схимонаха Сергия (Романова), который в прошлом захватил Среднеуральский женский монастырь и был отлучен от церкви. Романов задержан для дачи показаний по делу, связанному с роликом на YouTube. В видеоматериале Сергий обращался к своим подвижникам с призывом "умереть за Россию". В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности, обыски. Романов, по последним данным, этапирован в Москву.

В прошлом Романова уже дважды штрафовали за его проповеди, речь шла о статьях КоАП о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении недостоверных сведений, связанных с общественно значимыми темами.

Кураев после случившегося выступил в защиту Сергия Романова. Признав что, не испытывает симпатии к нему, а в вопросе реакции на эпидемию солидарен с патриархом Кирилла, протодиакон все же решил высказаться по поводу ареста "уральского схикритика".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Подозреваемый в причастности к взрыву в Нэшвилле погибПодозреваемый в причастности к взрыву в Нэшвилле погиб
В Польше начинается жесткий трехнедельный карантинВ Польше начинается жесткий трехнедельный карантин
На борту судна, затонувшего в Баренцевом море, было 19 человек На борту судна, затонувшего в Баренцевом море, было 19 человек
Скончалась певица Рика ЗарайСкончалась певица Рика Зарай
В Москве объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства КолумбииВ Москве объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru