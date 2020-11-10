Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кураева «извергнут из сана» по решению суда

20:44

Фото: sumyinfo.com



Согласно решению столичного Епархиального церковного суда, Андрея Кураева после рассмотрения его дела признали подлежащим "извержению из сана", передает ТАСС. Протодиакон опубликовал оскорбительные сообщения вскоре после кончины болевшего коронавирусом протоиерея Александра Агейкина, который умер весной этого года.



Епархиальный суд Московской городской епархии вынес постановление о лишении сана протодиакона Андрея Кураева, позволившего себе оскорбить Александра Агейкина. Протоирей скончался 21 апреля 2020 года от последствий коронавирусной инфекции, настоятелю Елоховского собора было лишь сорок восемь лет.



Как указано в сообщении на официальном епархиальном сайте, в своем "Живом журнале" заштатный клирик разместил оскорбительную характеристику протоиерея Александра Агейкина вскоре после его кончины. В публикациях протодиакона суд также выявил признаки хулы на церковь и клеветнической деятельности. В частности, Кураев высказывал в адрес РПЦ обвинения в "организации раскола".



Сегодня на Урале задержали бывшего схимонаха Сергия (Романова), который в прошлом захватил Среднеуральский женский монастырь и был отлучен от церкви. Романов задержан для дачи показаний по делу, связанному с роликом на YouTube. В видеоматериале Сергий обращался к своим подвижникам с призывом "умереть за Россию". В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности, обыски. Романов, по последним данным, этапирован в Москву.



В прошлом Романова уже дважды штрафовали за его проповеди, речь шла о статьях КоАП о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении недостоверных сведений, связанных с общественно значимыми темами.



Кураев после случившегося выступил в защиту Сергия Романова. Признав что, не испытывает симпатии к нему, а в вопросе реакции на эпидемию солидарен с патриархом Кирилла, протодиакон все же решил высказаться по поводу ареста "уральского схикритика".



Автор: Злата Богатова

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