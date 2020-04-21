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В Москве от COVID-19 умер настоятель Елоховского собора
21.4.2020 20:47
Фото: ruspekh.ru
Патриархия подтвердила сведения о кончине настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
Как указано в сообщении, опубликованном на официальном портале РПЦ, священнослужитель умер из-за осложнений коронавирусной инфекции.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о смерти настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва). Протоирею Александру Агейкину было лишь сорок восемь лет.
По данным агентства "Интерфакс", заразившийсяся COVID-19 священнослужитель был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия медиков, Александр Агейкин впал в состояние комы и вскоре умер.
Окончив Историко-архивный институт РГГУ, Александр Агейкин позже стал клириком храма Христа Спасителя. Настоятелем столичного Богоявленского кафедрального собора он был назначен весной 2013 года.
Ранее сообщалось о смерти епископа Валевского Сербской православной церкви Милутина. Священнослужителю был 71 год, после заражения коронавирусом его лечили в белградской клинике "Драгиша Мишович". В ночь на 30 марта епископ Валевский ушел из жизни из-за осложнений.
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