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Букингемский дворец отреагировал на интервью Гарри и Меган


10.3.2021 13:17
Букингемский дворец отреагировал на интервью Гарри и МеганФото: vk.com

Букингемский дворец нарушил молчание после резонансного интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Как указано в официальном заявлении королевской семьи, ее члены опечалены, узнав о проблемах и трудностях, с которыми в прошлом пришлось столкнуться Сассекским.

Все вопросы будут решаться внутри семьи в частном порядке, подчеркивается в заявлении Букингемского дворца. При этом особым образом будут изучены сведения, касающиеся возможных проявлений расизма. Соответствующие упоминания в интервью вызвали беспокойство во дворце, отмечается в тексте.

Канцелярия королевы Елизаветы II также указала, Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами семьи.

По данным СМИ, интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри, вышедшее в эфир вечером минувшего понедельника, в Великобритании смотрели более 11 млн человек. В США программа собрала свыше 17 млн зрителей.

Рассказы Меган Маркл о том, как она страдала после замужества, вызвали огромный резонанс в королевстве. При этом около половины жителей Великобритании, как свидетельствуют соцопросы, сочли действия принца Гарри и Меган Маркл неподобающими. Поддержали супругов, решившихся на столь скандальное интервью, лишь около 21% респондентов.

Ранее откровенные признания герцога и герцогини Сассекских прокомментировала официальный представитель  МИД России Мария Захарова. "Обрушением декораций" назвала его пресс-секретарь ведомства. По словам Захаровой, интервью показало, что представляет собой "демократия со спецификой британской монархии".

Автор: Злата Богатова

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