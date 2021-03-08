Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Меган Маркл обвинила Британскую королевскую семью в расизме

8.3.2021 12:53

Фото: sputnik.by



В эфир вышло большое интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.



Супруги, проживающие сейчас в Калифорнии, откровенно пообщались с известной американской ведущей Опрой Уинфри.



В ходе интервью пара, в частности, говорила о проявлениях расизма, с которыми им приходилось сталкиваться в Британской королевской семье. По словам Меган Маркл, когда она ожидала рождения первенца, один из родственников мужа поинтересовался, какого цвета может быть кожа ребенка принца Гарри.



На просьбу Опры Уинфри уточнить, кем именно был задан такой вопрос, Меган Маркл отказалась называть конкретные имена, чтобы не навредить этим членам королевской семьи.



Маркл также отметила, что их сыну Арчи не достался титул по причине того, что бабушка мальчика - темнокожая. При этом супруга принца Гарри заверила, что это не имело для нее особого значения. Она лишь хотела, чтобы ее сын был обеспечен охраной.



Во время общения с Уинфри пара также призналась, что в действительности они поженились еще за три дня до пышной церемонии. По их словам, союз, "который должен быть только между ними", был заключен после того, как они пригласили архиепископа Кентерберийского.



По словам Маркл , после свадьбы ей было очень тяжело. Она ощущала себя очень одинокой по причине ограничений, с которыми связана жизнь членов Королевской семьи. Месяцами она не могла выходить куда-то по собственному желанию. В результате у нее даже "были суицидальные" мысли, призналась Маркл.



Принц Гарри, подчеркнув, что его отношения с бабушкой - королевой Елизаветой II - остаются очень хорошими, не смог сказать того же об отце, принце Чарльзе. Говоря о старшем брате, принце Уильяма, он пояснил, что "у них разные пути".



Внук британской королевы напомнил, что после выхода из семьи его лишила финансовой поддержки. Поэтому он с женой заключили ряд контрактов, в частности, с корпорациями Netflix и Spotify. Принц также уточнил, что имеет средства, унаследованные от матери, трагически погибшей принцессы Дианы.



Ранее британские СМИ сообщили, что в Букингемском дворце действия принца Гарри и его супруги Меган Маркл восприняли как "объявление войны" королевской семье.



Автор: Злата Богатова

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