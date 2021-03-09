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Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл «обрушением декораций»


9.3.2021 17:31
Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл «обрушением декораций» Фото: amic.ru

"Обрушением декораций" назвала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова большое интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Беседа герцога и герцогини Сассекских с американской телеведущей Опре Уинфри показала, что представляет собой "демократия со спецификой британской монархии", заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова высказалась по поводу этого интервью в своем Facebook. По ее словам, после откровенных рассказов принца Гарри и его супруги Меган Маркл многое прояснилось "в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии". По словам Захаровой, интервью можно считать "обрушением декораций".

Представительница МИД отметила, что даже наиболее защищенные представители элиты не могут чувствовать себя в безопасности, "если неугодны правящей верхушке" Великобритании. Кроме того, истеблишмент королевства сейчас "находится в сговоре с прессой". Манипулирующие общественным мнением СМИ при этом формирууют "соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей", - написала Захарова.

Особое внимание российский дипломат уделила вопросам расизма, который, как оказалось, "не искоренен, а его жертвы подвергаются травле".

Напомним, во время интервью Меган Маркл призналась, что очень страдала после замужества. Когда она ожидала рождения первенца, один из родственников мужа поинтересовался, какого цвета может быть кожа ребенка принца Гарри. На просьбу Опры Уинфри уточнить, кем именно был задан такой вопрос, Меган Маркл отказалась называть конкретные имена, чтобы не навредить этим членам королевской семьи.

По словам Маркл, став членом королевской семьи, она ощущала себя очень одинокой. Будучи беременной, она месяцами не могла выходить куда-то по собственному желанию. В результате у нее даже "были суицидальные" мысли, призналась Маркл.

Ранее британские СМИ сообщили, что в Букингемском дворце действия принца Гарри и его супруги Меган Маркл восприняли как "объявление войны" королевской семье.

Автор: Злата Богатова

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