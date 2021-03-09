Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мусульмане Крыма выступили против строительства ледового катка на месте кладбища

9.3.2021 21:25

Фото: sm-news.ru



Исповедующие ислам жители Евпатории выступили против идеи создать каток на месте, где ранее располагалось старинное мусульманское кладбище. Как заявил избранный от республики депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, для строительства спортивного объекта в будущем может быть подобран другой участок.



По словам Руслана Бальбека, к нему "обратились десятки местных жителей". Потомки тех, кто был захоронен на старинном кладбище просят "не допустить кощунство". В результате с администрацией Евпатории была достигнута договоренность о том, что для отыщут другой земельный участок. Бальбек выразил готовность оказать содействие в разрешении этого вопроса.



Депутат также заявил, что обратится к главе Крыма Сергею Аксенову для того, чтобы руководство республики помогло подвести коммуникаций к будущему объекту. Ранее власти уже обещали разместить в другом месте канализационно-насосную станцию, пояснил Бальбек.



Мусульмане Евпатории протестуют против любого строительства на участке по улице Эскадронная, где располагаются караимские и православные кладбища. Они в прошлом получили официальный охранный статус, в отличие от находящихся рядом мусульманских захоронений.



Бальбек, выезжавший на место и встречавшийся с местными жителями, пояснил, что речь идет об участке размером около шести гектаров. В период до депортации там хоронили крымских мусульман. Последние траурные церемонии совершались там в 1944 году. В годы советской власти надгробные плиты демонтировали, после чего землю было решено сравнять.



Впоследствии на территории участка, где находились захоронения, возвели рыбный завод, заправку и амбулаторию. В 1990-е годы, когда на полуостров начали возвращаться крымские татары, там появились памятные знаки. В период, пока Крым находился под контролем украинских властей, "придания участку официального охранного статуса" местные жители не смогли, указано в сообщении прес-службы депутата.



Прокомментировав сложившуюся ситуацию Бальбек подчеркнул, что по всему Крыму сейчас становится все меньше "свободных" участков, но это не позволяет начинать строительные работы "на костях".



В начале февраля глава администрации Евпатории Роман Тихончук рассказал о планах известного российского фигуриста Ильи Авербуха создать в Крыму школу зимних видов спорта.



Ранее стало известно о решении властей американского города Тампа во Флориде снести школу, под которой нашли массовое захоронение. Обнаруженные при помощи георадара гробы находились на глубине 1-1,5 метра. Предположительно, в середине прошлого века там существовало кладбище Риджвуд (Ridgewood). Позднее на территории того же штата археологи обнаружили около сорока захоронений на территории гольф-клуба в городе Таллахасси.



Автор: Злата Богатова

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