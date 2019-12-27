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В США под полем для гольфа найдено кладбище рабов


27.12.2019 23:41
В США под полем для гольфа найдено кладбище рабовФото: livejournal.com

В городе Таллахасси (округ Леон, штат Флорида) американские археологи обнаружили около сорока захоронений рабов, которые жили и работали на плантациях.

Как передает Associated Press, могилы были найдены на территории гольф-клуба.

Отмечается, что до Гражданской войны в Соединенных Штатах в число жителей округа Леон входили элитные "белые" семейства. Одному из них в прошлом принадлежала огромная хлопковая плантация. Позднее на ее месте создали загородный гольф-клуб с 18-луночным полем.

Как заявил вице-президент региональной торговой палаты Джей Ревелл, появившееся около века назад поле для гольфа стало "одной из причин, по которой этот могильник сохранился так долго". Он также добавил, что в то время не было технологий, позволяющих отыскать захоронения.

По данным местных общественников, на территории Флориды могут находиться около полутора тысяч брошенных могил рабов или афроамериканцев. Администрация штата ранее выразила намерение провести поиски, чтобы отыскать как можно больше захоронений и почтить память умерших.

Ранее стало известно о решении властей американского города Тампа во Флориде снести школу, под которой нашли массовое захоронение. Обнаруженные при помощи георадара гробы находились на глубине 1-1,5 метра. Предположительно, в середине прошлого века там существовало кладбище Риджвуд (Ridgewood), где хоронили преимущественно бедняков из числа афроамериканского населения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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