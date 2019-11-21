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Во Флориде снесут школу, которая была построена на кладбище


21.11.2019 20:00
Во Флориде снесут школу, которая была построена на кладбищеФото: eternalfuneral.co.za

В Соединенных Штатах под зданием учебного заведения найдены останки 145 человек.

Как сообщает BBC News, могилы на территории одной из школ Флориды обнаружили при помощи георадара.

ЧП случилось в городе Тампа. Гробы были захоронены на глубине 1-1,5 метра, предположительно, в середине прошлого века. По мнению историков, в тот период территория принадлежала кладбищу Риджвуд (Ridgewood), где хоронили преимущественно бедняков из числа афроамериканского населения.

Представители школьного округа Тампы пояснили, что на Риджвуде в общей сложности, по предварительным оценкам, успели похоронить свыше 250 человек. Примерно треть из них - дети разного возраста.

Власти начали проверку после того, как в школьный комитет поступила информация о могилах, на которых якобы стоит здание учебного заведения. Об этом рассказал человек, личность которого не раскрывается. В результате были наняты специалисты, которые провели исследование георадаром и подтвердили наличие человеческих останков.

Кладбище Риджвуд, открытое властями в 1942 году, спустя пятнадцати лет было продано частной компании. Позднее земельный участок был выкуплен школьным округом Тампы. В 1960 году открытая там средняя школа приняла первых учеников.

Теперь же власти намерены снести здание, возведенное на месте кладбища, заявил суперинтендант городского школьного округа Джефф Икинс (Jeff Eakins). По его словам, необходимо почтить память людей, останки которых покоятся в этом месте.

Автор: Злата Богатова

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