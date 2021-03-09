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Россию на «Евровидении-2021» представит певица Manizha
9.3.2021 04:05
Фото: tiroz.org
"Первый канал" назвал имя артиста, который будет представлять нашу страну на творческом конкурсе "Евровидение-2021".
Как стало известно, за Россию выступит 29-летняя певица Манижа Сангин, известная как Manizha.
Артистка таджикского происхождения сумела обойти группы "2Маши" и Therr Maitz, став лидером всенародного голосования. Соответствующее заявление сделал "Первый канал".
Российская артистка Манижа Сангин, ставшая широко известной после записи авторских музыкальных видео и каверов в Instagram, также является амбассадором фонда "Подари жизнь" и послом доброй воли ООН по делам беженцев.
Певица активно участвует в борьбе с домашним насилием. Manizha и ее команда ранее запустили приложение SILSILA, предназначенное для того, чтобы "позвать на помощь" и помогающее "найти место, где укрыться".
В прошлом году за нашу страну на "Евровидении" должна была выступать группа Little Big, готовившая композицию Uno. Клип на эту песню смог установить абсолютный рекорд по числу просмотров на YouTube-канале "Евровидения". Но мероприятие было решено отменить из-за пандемии коронавируса.
Накануне, 8 марта, когда подводились итоги голосования, лидер группы Little Big Илья Прусикин заявил, что коллектив участвовать в отборе на конкурс не будет.
Ранее стало известно об изменении правил проведения "Евровидения" из-за продолжающейся пандемии. Организаторы решили гарантировать всем артистам право на участие в конкурсе, несмотря на ограничения и риск карантина.
До начала мероприятия каждой вещательной компании нужно будет подготовить запись "в прямом эфире". Она будет использована в случае, если тот или иной участник не сможет попасть в Роттердам из-за противокоронавирусных мер. Конкурс состоится с 18 по 22 мая.
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