|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Правила «Евровидения-2021» изменили из-за пандемии
19.11.2020 13:16
Фото: tsn.life
Артистам, которые будут выступать на следующем конкурсе "Евровидение", будет необходимо предварительно записать свои живые номера.
На случай, если участники не смогут спеть вживую, резервная копия их выступления будет гарантировать их право на победу в мероприятии.
Как указано на официальном портале "Евровидения-2021", по мере приближения смотра организаторы решили сообщить о том, как все артисты смогут гарантированно поучаствовать в конкурсе, несмотря на ограничения и риск карантина. До начала мероприятия каждой вещательной компании нужно будет подготовить запись "в прямом эфире". Она будет использована в случае, если тот или иной участник не сможет попасть в Роттердам из-за ограничений, связанных с продолжающейся пандемией коронавируса.
Организаторы пояснили, что запись должна будет происходить в реальном времени, как если бы участники пели во время конкурсных выступлений. Не допускается последующее внесение в нее каких-то изменений - как в вокал, так и музыкальное сопровождение. На сайте смотра подчеркивается, что требуется уникальная запись, которая не будет публиковаться где-либо вплоть до мая, когда состоится "Евровидение".
Отмечается, что до записи представителям каждого участника предстоит встретиться с координаторами оргкомитета, чтобы представить индивидуальный график настройки студии и план съемок.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|