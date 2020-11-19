Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Правила «Евровидения-2021» изменили из-за пандемии

19.11.2020 13:16

Фото: tsn.life



Артистам, которые будут выступать на следующем конкурсе "Евровидение", будет необходимо предварительно записать свои живые номера.



На случай, если участники не смогут спеть вживую, резервная копия их выступления будет гарантировать их право на победу в мероприятии.



Как указано на официальном портале "Евровидения-2021", по мере приближения смотра организаторы решили сообщить о том, как все артисты смогут гарантированно поучаствовать в конкурсе, несмотря на ограничения и риск карантина. До начала мероприятия каждой вещательной компании нужно будет подготовить запись "в прямом эфире". Она будет использована в случае, если тот или иной участник не сможет попасть в Роттердам из-за ограничений, связанных с продолжающейся пандемией коронавируса.



Организаторы пояснили, что запись должна будет происходить в реальном времени, как если бы участники пели во время конкурсных выступлений. Не допускается последующее внесение в нее каких-то изменений - как в вокал, так и музыкальное сопровождение. На сайте смотра подчеркивается, что требуется уникальная запись, которая не будет публиковаться где-либо вплоть до мая, когда состоится "Евровидение".



Отмечается, что до записи представителям каждого участника предстоит встретиться с координаторами оргкомитета, чтобы представить индивидуальный график настройки студии и план съемок.



Автор: Злата Богатова

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