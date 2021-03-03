ИнтерНовости - новости в стране и мире
ФСБ предотвратила теракт под Калининградом
ФСБ предотвратила теракт под Калининградом
Мошенники используют новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
Мошенники используют новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Евросоюз начинает экспертизу вакцины «Спутник V»Евросоюз начинает экспертизу вакцины «Спутник V»
ФСБ предотвратила теракт под КалининградомФСБ предотвратила теракт под Калининградом
Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусомУченые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
Умер актер Иван Марченко из сериала «Возвращение Мухтара»Умер актер Иван Марченко из сериала «Возвращение Мухтара»
На Камчатке остановился один из лавовых потоков извергающегося Ключевского вулканаНа Камчатке остановился один из лавовых потоков извергающегося Ключевского вулкана

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ФСБ предотвратила теракт под Калининградом


13:29
ФСБ предотвратила теракт под КалининградомФото: tvzvezda.ru

Предотвращен теракт, планировавшийся на одном из объектов энергетической инфраструктуры Калининградской области, передают российские СМИ.

Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщается о том, что задержанный злоумышленник испытывал "ненависть к действующей власти".

Гражданин РФ, намеревавшийся осуществить теракт под Калининградом, также пытался вербовать местных жителей, склоняя их к участию в террористической деятельности.

В ходе обыска дома у подозреваемого силовики нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и различные компоненты, предназначенные для получения взрывчатых веществ. Кроме того, были обнаружены материалы, содержащие оскорбления в адрес "органов исполнительной и законодательной власти".

Следственные органы уже возбудили уголовное дело. В скором времени будет решен вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее сотрудниками ФСБ были задержаны 19 человек на территории четырех регионов — в Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, в Крыму и Ростовской области. Все они входили в состав террористической группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра" (АТВХ, деятельность официально запрещена в России), готовили теракты, занимались пропагандой своей идеологии и активно вербовали новых сторонников.

Сотрудники спецслужбы в процессе обысков по месту проживания задержанных обнаружили и изъяли пулемет РПК и автомат АКМ, патроны и кустарно изготовленные взрывные устройства, включая т.н. "пояс смертника", который был начинен поражающими элементами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Земфира представила первый за восемь лет студийный альбомЗемфира представила первый за восемь лет студийный альбом
В Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестныхВ Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестных
В Испании задержан доктор Блюм, обвиняемый в хищении более 29 млн рублейВ Испании задержан доктор Блюм, обвиняемый в хищении более 29 млн рублей
Скончался основатель Папуа — Новой ГвинеиСкончался основатель Папуа — Новой Гвинеи
Премьер-министр Венгрии поставил китайскую прививку от COVID-19Премьер-министр Венгрии поставил китайскую прививку от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru