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ФСБ предотвратила теракт под Калининградом
13:29
Фото: tvzvezda.ru
Предотвращен теракт, планировавшийся на одном из объектов энергетической инфраструктуры Калининградской области, передают российские СМИ.
Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщается о том, что задержанный злоумышленник испытывал "ненависть к действующей власти".
Гражданин РФ, намеревавшийся осуществить теракт под Калининградом, также пытался вербовать местных жителей, склоняя их к участию в террористической деятельности.
В ходе обыска дома у подозреваемого силовики нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и различные компоненты, предназначенные для получения взрывчатых веществ. Кроме того, были обнаружены материалы, содержащие оскорбления в адрес "органов исполнительной и законодательной власти".
Следственные органы уже возбудили уголовное дело. В скором времени будет решен вопрос об аресте подозреваемого.
Ранее сотрудниками ФСБ были задержаны 19 человек на территории четырех регионов — в Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, в Крыму и Ростовской области. Все они входили в состав террористической группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра" (АТВХ, деятельность официально запрещена в России), готовили теракты, занимались пропагандой своей идеологии и активно вербовали новых сторонников.
Сотрудники спецслужбы в процессе обысков по месту проживания задержанных обнаружили и изъяли пулемет РПК и автомат АКМ, патроны и кустарно изготовленные взрывные устройства, включая т.н. "пояс смертника", который был начинен поражающими элементами.
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