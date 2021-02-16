Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСБ задержала исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

12:11

Фото: smi2.net



Сотрудниками ФСБ на территории четырех регионов — Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области — были задержаны 19 человек.



Все они входили в состав террористической организации, активно пропагандировали свою идеологию, вербовали сторонников и планировали нападения.



Как указанно в сообщении ФСБ, которое сегодня цитируют российские СМИ, задержания исламистов проводились в течение февраля в Южных регионах РФ. Все фигуранты причастны к планированию различных диверсий и террористических актов на Северном Кавказе.



В общей сложности силовики задержали девятнадцать членов группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра" (АТВХ, деятельность официально запрещена в России). Отмечается, что подозреваемые в подготовке терактов также занимались пропагандой своей идеологии и активно вербовали новых сторонников.



Сотрудники спецслужбы в процессе обысков по месту проживания задержанных обнаружили и изъяли пулемет РПК и автомат АКМ, патроны и кустарно изготовленные взрывные устройства, включая т.н. "пояс смертника", начиненный поражающими элементами.



Ранее в Новосибирской и Томской областях сотрудниками региональных УФСБ РФ были задержаны подозреваемые в причастности к финансированию террористической организации - гражданин России и уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Оба фигуранта входили в состав группировки "Катиба Таухид валь-Джихад" (официально запрещена в РФ) и в 2020 году неоднократно переводили крупные суммы денег на карты членов этой экстремистской организации. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.



Автор: Злата Богатова

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