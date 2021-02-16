|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ФСБ задержала исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе
12:11
Фото: smi2.net
Сотрудниками ФСБ на территории четырех регионов — Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области — были задержаны 19 человек.
Все они входили в состав террористической организации, активно пропагандировали свою идеологию, вербовали сторонников и планировали нападения.
Как указанно в сообщении ФСБ, которое сегодня цитируют российские СМИ, задержания исламистов проводились в течение февраля в Южных регионах РФ. Все фигуранты причастны к планированию различных диверсий и террористических актов на Северном Кавказе.
В общей сложности силовики задержали девятнадцать членов группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра" (АТВХ, деятельность официально запрещена в России). Отмечается, что подозреваемые в подготовке терактов также занимались пропагандой своей идеологии и активно вербовали новых сторонников.
Сотрудники спецслужбы в процессе обысков по месту проживания задержанных обнаружили и изъяли пулемет РПК и автомат АКМ, патроны и кустарно изготовленные взрывные устройства, включая т.н. "пояс смертника", начиненный поражающими элементами.
Ранее в Новосибирской и Томской областях сотрудниками региональных УФСБ РФ были задержаны подозреваемые в причастности к финансированию террористической организации - гражданин России и уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Оба фигуранта входили в состав группировки "Катиба Таухид валь-Джихад" (официально запрещена в РФ) и в 2020 году неоднократно переводили крупные суммы денег на карты членов этой экстремистской организации. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|