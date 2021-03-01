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В Техасе после посадки взорвался прототип корабля Starship
05:17
Фото: deon.pl
Компании SpaceX во время очередных испытаний, состоявшихся в среду, удалось осуществить вертикальную посадку уже десятого по счету прототипа Starship - космического корабля, предназначенного для миссий на Марс.
Он взорвался через несколько минут после приземления, но разработчики заявили, что главная цель запуска была достигнута.
Запуск, проходивший в районе Бока-Чика (штат Техас), транслировался на портале YouTube. Испытания Starship SN10 стартовали накануне, 3 марта, в 18:15 по времени восточного побережья США (02:15 по Москве) и продолжались в общей сложности 6 минут 29 секунд.
Десятый по счету прототип примерно за четыре минуты смог подняться на высоту 10 км. Затем он опустился на площадку, которая располагалась около стартового комплекса. Судя по кадрам трансляции, корпус корабля уже в момент приземления был частично охвачен огнем, которое сразу же начали тушить.
Как пояснил ведущий Джон Инспракер, основная задача этих испытаний заключалась в сборе данных о контроле за кораблем в процессе снижения. И эту цель удалось осуществить.
В начале февраля при заходе на посадку взорвался девятый прототип Starship. Комментируя испытания, состоявшиеся на том же полигоне в Бока-Чика, представители SpaceX назвали их успешными. Как указывалось на официальном сайте компании, для разработчиков самым важным было вывести прототип корабля на 10-километровую высоту.
Ранее компания Space X отменила за полторы минуты до старта запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой было шестьдесят микроспутников Starlink.
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