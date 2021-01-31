Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США при посадке взорвался прототип космического корабля Starship

14:05

Фото: nur.kz



В ходе состоявшихся накануне, 2 февраля, испытаний, во время посадки взорвался девятый прототип межпланетного марсианского космического корабля Starship.



Запуск проводился на полигоне в Бока-Чика в Техасе.



Трансляцию испытаний, длившихся около шести с половиной минут, вели на официальном сайте компании SpaceX, которая продолжает работу над межпланетным космическим кораблем Starship. Прототип SN9 взорвался в момент захода на посадку, как только коснулся площадки около стартового стола. Вероятно, авария произошла из-за того, что корабль не смог выдержать вертикальную ориентацию.



Как пояснил комментатор, запуск корабля можно считать удачным. В ходе этих испытаний удалось продемонстрировать возможности переключения двигателей на посадочные топливные баки и проверить действие закрылок. Теперь специалистам предстоит сосредоточиться на усовершенствованием системы посадки.



Основной целью испытаний в Бока-Чика являлся подъем прототипа корабля на 10-километровую высоту. Затем предполагалось осуществить плавную управляемую посадку в вертикальном положении на территории того же полигона.



Глава SpaceX Илон Маск намерен применять корабли Starship в целях доставки спутников, экипажей и грузов на околоземные орбиты, а также Марс. При их запуске в будущем могут использовать ракету-носитель Super Heavy.



Ранее в NASA сообщили, когда на Землю доставят образцы марсианского грунта. По словам участника проекта Mars-2020 Кена Фарли, это событие ожидается "где-то в 2030-х годах", поэтому исследовать их предстоит уже не тем ученым, которые вошли в научную группу миссии. Возможно, ученые, которые в будущем будут работать с образцами марсианского грунта, сейчас являются школьниками или вообще не появились на свет, предположил Фарли.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 31.1.2021 20:10 В NASA сообщили, когда на Землю доставят образцы марсианского грунта

В NASA сообщили, когда на Землю доставят образцы марсианского грунта 31.1.2021 14:39 На смартфонах Honor вновь появятся сервисы Google

На смартфонах Honor вновь появятся сервисы Google 25.1.2021 06:16 Представителей России исключили из экспертной группы по программе освоения Луны

Представителей России исключили из экспертной группы по программе освоения Луны 23.1.2021 18:20 Китай планирует запуск миссии по изучению Солнца на 2022 год

Китай планирует запуск миссии по изучению Солнца на 2022 год 13.1.2021 14:35 После доклада Рогозина РАН рекомендует отложить создание лунной ракеты