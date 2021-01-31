|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США при посадке взорвался прототип космического корабля Starship
14:05
Фото: nur.kz
В ходе состоявшихся накануне, 2 февраля, испытаний, во время посадки взорвался девятый прототип межпланетного марсианского космического корабля Starship.
Запуск проводился на полигоне в Бока-Чика в Техасе.
Трансляцию испытаний, длившихся около шести с половиной минут, вели на официальном сайте компании SpaceX, которая продолжает работу над межпланетным космическим кораблем Starship. Прототип SN9 взорвался в момент захода на посадку, как только коснулся площадки около стартового стола. Вероятно, авария произошла из-за того, что корабль не смог выдержать вертикальную ориентацию.
Как пояснил комментатор, запуск корабля можно считать удачным. В ходе этих испытаний удалось продемонстрировать возможности переключения двигателей на посадочные топливные баки и проверить действие закрылок. Теперь специалистам предстоит сосредоточиться на усовершенствованием системы посадки.
Основной целью испытаний в Бока-Чика являлся подъем прототипа корабля на 10-километровую высоту. Затем предполагалось осуществить плавную управляемую посадку в вертикальном положении на территории того же полигона.
Глава SpaceX Илон Маск намерен применять корабли Starship в целях доставки спутников, экипажей и грузов на околоземные орбиты, а также Марс. При их запуске в будущем могут использовать ракету-носитель Super Heavy.
Ранее в NASA сообщили, когда на Землю доставят образцы марсианского грунта. По словам участника проекта Mars-2020 Кена Фарли, это событие ожидается "где-то в 2030-х годах", поэтому исследовать их предстоит уже не тем ученым, которые вошли в научную группу миссии. Возможно, ученые, которые в будущем будут работать с образцами марсианского грунта, сейчас являются школьниками или вообще не появились на свет, предположил Фарли.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|