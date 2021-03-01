Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пуск ракеты Falcon 9 отменили за полторы минуты до старта

1.3.2021 07:55

Фото: donyayema.info



Компания Space X отменила за полторы минуты до старта запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находились 60 микроспутников Starlink.



Процесс подготовки к запуску транслировался на сайте организации.



Предполагалось, что ракета-носитель стартует в 20:37 по времени Восточного побережья США (04:37 по Москве) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, однако этого не произошло. Решение о переносе озвучили за 1 минуту и 24 секунды до запуска.



Информации о том, что стало причиной отмены старта, пока нет. Известно лишь, что в следующий раз запуск Falcon 9 может состояться не раньше чем через сутки.



Первая ступень этой ракеты - многоразовая, ее уже семь раз использовали в целях выведения на орбиту спутников уже семь раз. В SpaceX рассчитывают вновь возвратить элемент носителя на Землю. Микроспутники Starlink предназначены для обеспечения доступа в интернет. В общей сложности запустят порядка 11 тыс. таких аппаратов. Масса каждого устройства составляет около 500 кг. Совокупную стоимость этого масштабного проекта в Space X оценивают в 10 млрд долларов.



Ранее стало известно о переносе первого запуска тяжелой ракеты-носителя New Glenn. В компании Blue Origin сообщили, что старт состоится в конце следующего года. Решение было принято из-за того, что ракету не выбрали для осуществления запусков в интересах Космических сил Соединенных Штатов. Контракт достался конкурирующим организациям - SpaceX и United Launch Alliance.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.2.2021 22:39 На МКС после семичасового выхода в космос возвратились астронавты NASA

На МКС после семичасового выхода в космос возвратились астронавты NASA 28.2.2021 21:43 Facebook выплатит за незаконный сбор личных данных $650 млн

Facebook выплатит за незаконный сбор личных данных $650 млн 28.2.2021 21:13 В Турции разрабатывают гибридную ракету для миссии на Луну

В Турции разрабатывают гибридную ракету для миссии на Луну 28.2.2021 19:14 Индия вывела на орбиту бразильский спутник наблюдения

Индия вывела на орбиту бразильский спутник наблюдения 28.2.2021 17:30 В Китае представили публике образцы лунного грунта