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Пуск ракеты Falcon 9 отменили за полторы минуты до старта
1.3.2021 07:55
Фото: donyayema.info
Компания Space X отменила за полторы минуты до старта запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находились 60 микроспутников Starlink.
Процесс подготовки к запуску транслировался на сайте организации.
Предполагалось, что ракета-носитель стартует в 20:37 по времени Восточного побережья США (04:37 по Москве) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, однако этого не произошло. Решение о переносе озвучили за 1 минуту и 24 секунды до запуска.
Информации о том, что стало причиной отмены старта, пока нет. Известно лишь, что в следующий раз запуск Falcon 9 может состояться не раньше чем через сутки.
Первая ступень этой ракеты - многоразовая, ее уже семь раз использовали в целях выведения на орбиту спутников уже семь раз. В SpaceX рассчитывают вновь возвратить элемент носителя на Землю. Микроспутники Starlink предназначены для обеспечения доступа в интернет. В общей сложности запустят порядка 11 тыс. таких аппаратов. Масса каждого устройства составляет около 500 кг. Совокупную стоимость этого масштабного проекта в Space X оценивают в 10 млрд долларов.
Ранее стало известно о переносе первого запуска тяжелой ракеты-носителя New Glenn. В компании Blue Origin сообщили, что старт состоится в конце следующего года. Решение было принято из-за того, что ракету не выбрали для осуществления запусков в интересах Космических сил Соединенных Штатов. Контракт достался конкурирующим организациям - SpaceX и United Launch Alliance.
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