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Руководство Boeing знало о проблеме с двигателями лайнеров 777


26.2.2021 20:24
Руководство Boeing знало о проблеме с двигателями лайнеров 777Фото: vk.com

В американском концерне Boeing еще за несколько месяцев до недавних ЧП были осведомлены о проблеме, связанной с обшивкой двигателя в лайнерах 777.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, цитируя внутренний документ Федерального управления гражданской авиации (FAA).

За несколько месяцев до недавних инцидентов, включая аварию с поломкой двигателя в окрестностях Денвера, руководству компании Boeing было известно о проблеме с обшивкой двигателя в лайнерах 777. Как следует из внутренних документов FAA, предполагалось устранить выявленные дефекты.

Кроме того, на протяжении последних лет компания и регулятор обсуждали вопросы, связанные с улучшениями самолетов. Следствием этого стали неполадки, возникшие с обшивкой двигателя лайнера Boeing 777. Они появились после того, как производитель вместо попыток модернизировать уже существующие принял решение разработать новый кожух вентилятора.

Несколько дней назад всем авиалиниям было рекомендовано на время отказаться от эксплуатации лайнеров серии Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Компания-производитель распространила такое сообщение в связи с аварией, случившейся 21 февраля с одним из подобных самолетов.

Воздушное судно выполняло рейс компании United Airlines, когда крупная деталь самолета рухнула на жилой квартал в Колорадо. После этого авиарегулятор Соединенных Штатов объявил о начале проверки лайнеров Boeing 777. О приостановлении полетов также заявили власти Японии. Руководство Boeing, подчеркнув, что продолжает активно отслеживать события, выразило полную поддержку действиям американских и японских авиарегуляторов.

Автор: Злата Богатова

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