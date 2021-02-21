ИнтерНовости - новости в стране и мире
Москвичку подозревают в убийстве детей
Москвичку подозревают в убийстве детей
На юге России семь работников птицефабрики заразились птичьим гриппом
На юге России семь работников птицефабрики заразились птичьим гриппом
В Уэльсе найдено одно из древнейших человеческих поселений
В Уэльсе найдено одно из древнейших человеческих поселений
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Яровая предлагает приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизмаЯровая предлагает приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма
После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777
Facebook блокирует рекламу вакцинации от COVIDFacebook блокирует рекламу вакцинации от COVID
Власти США пообещали ответить на хакерскую атакуВласти США пообещали ответить на хакерскую атаку
Москвичку подозревают в убийстве детейМосквичку подозревают в убийстве детей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777


11:20
После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777Фото: 1rre.ru

Всем авиалиниям рекомендовано на время отказаться от эксплуатации лайнеров серии Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, информирует компания-производитель. Сообщение было распространено в связи с аварией, которая произошла накануне, 21 февраля, с одним из самолетов такого типа. Воздушное судно выполняло рейс компании United Airlines.

После того, как крупная деталь самолета рухнула на жилой квартал в Колорадо, авиарегулятор Соединенных Штатов объявил о начале проверки лайнеров Boeing 777. О приостановлении полетов также заявили власти Японии. Руководство Boeing, подчеркнув, что продолжает сейчас активно отслеживать события, которые связаны с происшествием в США, выразило полную поддержку действиям американских и японских авиарегуляторов.

До выяснения причин происшествия  компания настоятельно рекомендовала всем авиалиниям на время прекратить использование таких самолетов. Уточняется, что речь идет о 69 выполняющих полеты и 59 находящихся на хранении воздушных судах, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW 4000.

В сообщении указано, что подходящий протокол проверки должно утвердить Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Затем Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) проведет расследование и обнародует его результаты.

ЧП случилось накануне, 21 февраля, когда отказал двигатель у лайнера, который из Денвера (штат Колорадо) следовал в Гонолулу (штат Гавайи). Воздушное судно смогло успешно возвратиться в аэропорт вылета, но позднее стало известно о падении крупной детали обшивки в непосредственной близости от жилых зданий.

После аварии руководство United Airlines объявило, что из эксплуатации на время выводятся двадцать четыре самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Решение было принято "в качестве меры предосторожности" и будет осуществлено безотлагательно, подчеркивалось в заявлении компании.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Названа причина гибели отца с ребенком в МосквеНазвана причина гибели отца с ребенком в Москве
Умер актер Андрей МягковУмер актер Андрей Мягков
На Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрыли аэропортНа Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрыли аэропорт
Российские ученые будут искать древние вирусыРоссийские ученые будут искать древние вирусы
В мэрии Владивостока найдено тело чиновникаВ мэрии Владивостока найдено тело чиновника

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru