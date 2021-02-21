|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777
11:20
Фото: 1rre.ru
Всем авиалиниям рекомендовано на время отказаться от эксплуатации лайнеров серии Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, информирует компания-производитель. Сообщение было распространено в связи с аварией, которая произошла накануне, 21 февраля, с одним из самолетов такого типа. Воздушное судно выполняло рейс компании United Airlines.
После того, как крупная деталь самолета рухнула на жилой квартал в Колорадо, авиарегулятор Соединенных Штатов объявил о начале проверки лайнеров Boeing 777. О приостановлении полетов также заявили власти Японии. Руководство Boeing, подчеркнув, что продолжает сейчас активно отслеживать события, которые связаны с происшествием в США, выразило полную поддержку действиям американских и японских авиарегуляторов.
До выяснения причин происшествия компания настоятельно рекомендовала всем авиалиниям на время прекратить использование таких самолетов. Уточняется, что речь идет о 69 выполняющих полеты и 59 находящихся на хранении воздушных судах, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW 4000.
В сообщении указано, что подходящий протокол проверки должно утвердить Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Затем Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) проведет расследование и обнародует его результаты.
ЧП случилось накануне, 21 февраля, когда отказал двигатель у лайнера, который из Денвера (штат Колорадо) следовал в Гонолулу (штат Гавайи). Воздушное судно смогло успешно возвратиться в аэропорт вылета, но позднее стало известно о падении крупной детали обшивки в непосредственной близости от жилых зданий.
После аварии руководство United Airlines объявило, что из эксплуатации на время выводятся двадцать четыре самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Решение было принято "в качестве меры предосторожности" и будет осуществлено безотлагательно, подчеркивалось в заявлении компании.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|