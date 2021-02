Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Первый запуск тяжелой ракеты New Glenn перенесен на 2022 год

26.2.2021 18:32

Фото: vk.com



Первый запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin предполагается осуществить в конце следующего года.



Публикация об изменениях появилась на сайте организации, владельцем которой является бизнесмен Джефф Безос.



В сообщении указано, что решение о переносе обусловлено тем, что сейчас еще продолжается доработка ракеты-носителя New Glenn. Специалисты также занимаются инфраструктурой, необходимой для запуска на мысе Канаверал во Флориде. Уточняется, что расписание скорректировали, "чтобы удовлетворить спрос коммерческих клиентов Blue Origin". Предполагается, что первый запуск New Glenn состоится в четвертом квартале следующего года.



В публикации указано, что руководство компании перенесло запуск из-за того, что ракету не выбрали для осуществления запусков в интересах Космических сил Соединенных Штатов. Контракт достался конкурирующим организациям - SpaceX и United Launch Alliance.



Название носителя с многоразовой первой ступенью разработчики выбрали в честь первого американского астронавта, который совершил в 1962 году орбитальный космический полет - Джона Гленна.



Представители компании Blue Origin объявили о начале работы по созданию этой ракеты в 2015 году. В будущем разработчики собираются изготовить тяжелую транспортную космическую систему и уже определились с названием. Она будет именоваться New Armstrong, в честь астронавта NASA Нила Армстронга, который является первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Знаменательное событие случилось в 1969 году.



Напомним, в начале февраля в ходе испытаний на полигоне в Бока-Чика (Техас) при заходе на посадку взорвался девятый прототип межпланетного марсианского космического корабля Starship. Представители SpaceX, продолжающие разработку этого проекта, назвали запуск успешным. На сайте компании отмечалось, что основной целью испытаний являлся подъем прототипа корабля на 10-километровую высоту.



Глава SpaceX Илон Маск намерен применять корабли Starship в целях доставки спутников, экипажей и грузов на околоземные орбиты, а также Марс. При их запуске в будущем могут использовать ракету-носитель Super Heavy.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.2.2021 08:45 Ученые обнаружили наземные грибы возрастом 630 млн лет

Ученые обнаружили наземные грибы возрастом 630 млн лет 25.2.2021 21:24 Зонд Parker передал снимки ночного свечения Венеры

Зонд Parker передал снимки ночного свечения Венеры 24.2.2021 21:00 Китайский зонд вышел на опорную орбиту Марса

Китайский зонд вышел на опорную орбиту Марса 24.2.2021 20:00 В России создается биоспутник для отправки мышей в космос

В России создается биоспутник для отправки мышей в космос 22.2.2021 09:28 Facebook блокирует рекламу вакцинации от COVID