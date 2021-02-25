Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зонд Parker передал снимки ночного свечения Венеры

25.2.2021 21:24

Фото: collectspace.com



Солнечный зонд Parker, пролетая мимо Венеры летом прошлого года, смог сделать ряд уникальных снимков планеты.



На одном из этих изображений впервые было запечатлено ночное свечение атмосферы планеты, передает NASA.



Солнечный зонд Parker, запущенный в 2018 году в целях исследования Солнца, пролетал мимо Венеры в минувшем июле. Предполагается, что в ближайшие семь лет аппарат еще не раз окажется рядом с этой планетой и сможет передать на Землю сведения, представляющие большое научное значение.



Под влиянием гравитации Венеры зонд корректирует собственную траекторию, пояснили в NASA. Когда аппарат сделал фото, он находился на расстоянии 12 380 км от поверхности планеты. Изображения были созданы при помощи бортового широкоугольного тепловизора WISPR.



На снимках, переданных на Землю, в частности, можно увидеть яркий обод. По словам ученых, ночное свечение обусловлено атомами кислорода, которые на большой высоте рекомбинируются в молекулы.



На изображениях, где запечатлена часть поверхности планеты, специалисты смогли идентифицировать Землю Афродиты. Горный континент, по размерам сравнимый с Африкой, холоднее окружающих территорий примерно на 30 градусов. Поэтому на снимках он выглядит более темным.



Ранее китайский космический беспилотник "Тяньвэнь-1" достиг опорной орбиты Марса, преодолев свыше 470 млн км. Вскоре зонд начнет проведение научных исследований. Предполагается, что мягкую посадку аппарат попытается осуществить в конце весны или начале лета, это произойдет в южной части равнины Утопия.



Автор: Злата Богатова

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