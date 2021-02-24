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Китайский зонд вышел на опорную орбиту Марса
24.2.2021 21:00
Фото: voskhodinfo.su
Преодолев свыше 470 млн км, китайский космический беспилотник "Тяньвэнь-1" достиг опорной орбиты Марса. Вскоре зонд начнет проведение научных исследований, передает ТАСС со ссылкой на Центр по исследованию Луны и космическим программам национального космического управления КНР.
После успешного проведения очередной корректировки траектории в течение трех ближайших месяцев аппарат будет располагаться на уровне от 280 км в перицентре (точка, которая наиболее приближена к планете) до 59 тыс. км над поверхностью Марса.
Запущенный 23 июля прошлого года в южной провинции Хайнань "Тяньвэнь-1" смог преодолеть путь протяженностью свыше 470 млн км. Полет по прямой линии до Марса выполнить невозможно по причине гравитационного поля Солнца, поэтому китайские специалисты были вынуждены выбирать другие траектории. В момент выхода на орбиту Красной планеты, учетывая специфику пути зонда, он оказался на расстоянии более чем 212 млн км от Земли.
Предполагается, что мягкую посадку китайский аппарат попытается осуществить в конце весны или начале лета. Зонд опустится на поверхность Марса в южной части равнины Утопия, где когда-то выходили грунтовые воды. Китайскому марсоходу предстоит провести различные исследования, собирая сведения о грунте, климате и ионосфере Красной планеты.
Ранее NASA обнародовало первые снимки, переданные на Землю марсоходом Perseverance. Аппарат успешно провел посадку на поверхность Красной планеты на расстоянии около 1,7 км к юго-востоку от центра ранее заданного района в кратере Йезеро. Ученые уже приступили к работе по изучению переданных марсоходом снимков. В ближайшие несколько недель активируют научные инструменты, которыми оснащен Perseverance.
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