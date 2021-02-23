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После публикации видео пыток из Ярославской колонии возбудили дело
23.2.2021 19:10
Фото: kam24.ru
Следственное управление СКР по Ярославской области сообщает о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий.
Основанием для этого стала публикация видеоматериалов об избиении заключенных в одной из колоний региона.
После публикации видеоматериалов, которые были записаны в исправительной колонии No 1 в Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс" со ссылкой на местное СУ СКР. В пресс-службе региональной прокуратуры агентству пояснили, что ведется проверку по факту информации, распространившейся в СМИ.
Публикация о нарушении прав осужденных ранее появилась в "Новой газете". Предположительно, запечатленные на кадрах инциденты происходили в период 2016-2017 годов. Одним из пострадавших был гражданин Грузии Важа Бочоришвили. Избитый сотрудниками колонии в апреле 2017 года, позже он был госпитализирован.
В штрафном изоляторе у арестанта началось кровотечение, после чего его экстренно доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, Бочоришвили умер. Никакого разбирательства по факту его смерти не проводилось, пишет газета.
На появление записей также отреагировал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. По словам омбудсмена, он уже запросил в УФСИН информацию. Бабуркин пояснил, что посещал указанную колонию около двух недель назад. Никаких жалоб от заключенных в тот момент не поступало.
Ранее бывшего оперуполномоченного угрозыска отделения МВД РФ по Жиганскому району Якутии осудили на двенадцать лет колонии строгого режима. Суд признал его виновным в гибели задержанного. ЧП случилось летом 2019 года, когда экс-полицейский незаконно использовал в отношении двух мужчин спецсредства и физическую силу и спецсредства. Один из потерпевших получил травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью, а второй вскоре после инцидента скончался от нанесенных ему повреждений.
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