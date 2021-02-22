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В Якутии осудили экс-полицейского, до смерти избившего задержанного
22.2.2021 17:35
Фото: hibiny.com
Вынесен приговор по делу бывшего оперуполномоченного угрозыска отделения МВД РФ по Жиганскому району Якутии.
Экс-полицейского признали виновным и осудили на двенадцать лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
ЧП случилось летом 2019 года, когда в полицию Жиганского района поступил сигнал об исчезновении местного жителя. В правоохранительные органы обратилась дочь мужчины. Устанавливая обстоятельства случившегося, оперуполномоченный получил основания полагать, что к инциденту могут оказаться причастны два человека.
Когда двух мужчин доставили в отделение, сотрудник полиции, "не желая должным образом выполнять свои служебные обязанности", начал незаконно использовать в отношении задержанных физическую силу и спецсредства. В результате один из потерпевших получил травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью, а второй вскоре после инцидента скончался от нанесенных ему повреждений.
По итогам служебной проверки полицейского уволили из системы МВД. По приговору суда его также лишили специального звания "капитан полиции". Отмечается, что в процессе расследования обвиняемый признавать вину отказался.
Ранее семья убитого в полиции жителя Приморья смогла отсудить у МВД 2 млн рублей компенсации. Молодой человек был жестоко избит силовиками и позже скончался от полученных травм. Бывшие правоохранители, бросившего 34-летнего задержанного умирать на железнодорожные пути, до этого уже были приговорены к лишению свободы на восемь и тринадцать лет с отбыванием в колонии строгого режима.
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