Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Установлена причина аномального нагрева солнечной короны

20.2.2021 19:46

Фото: bitchute.com



Американские ученые из Центра космических полетов Маршалла NASA исследовали различные слои Солнца, измерив магнитные поля.



Специалисты рассчитывают, что собранные ими данные помогут в будущем предсказывать солнечные вспышки, передает Science Advances.



Ученым Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось установить причину аномального нагрева солнечной короны. Открытие сделали в Центре космических полетов Маршалла, который находится в Алабаме. Специалисты применяли зондирующую ракету - спектрополяриметр хромосферного слоя-2 (CLASP-2). Хромосфера, прозрачная для простого глаза очень сложна в изучении. Она располагается над нижним слоем атмосферы Солнца - фотосферой, которую исследуют уже в течение десятков лет.



Американские ученые пришли к выводу, что границы между слоями Солнца в действительности менее гладкие, чем это предполагалось ранее. При этом уровень напряженности магнитного поля заметно варьируется вдоль границ. Представление о строении этих структур даст возможность понять, из-за чего температура внешней части атмосферы Солнца, короны, может быть в сотни раз выше, чем поверхности.



Как пояснил ведущий автор этого исследования Дэвид Маккензи, у короны "нет никаких причин быть такой горячей". По мнению специалистов, она является такой из-за магнитных полей. исследователи полагают, что наибольшое количество тепла может скапливаться в местах с максимальной активностью магнитных полей.



Исследователи подчеркивают, что процессы нагревания короны нуждаются в дальнейшем изучении, и подчеркивают, что их выводу помогут научиться предсказывать солнечные вспышки. Подобные явления представляют особенную опасность для космических аппаратов, находящихся за пределами земной атмосферы и потому не защищенных от повышенного излучения.



Ранее NASA обнародовало первые изображения, переданные на Землю марсоходом Perseverance. Аппарат смог успешно осуществить посадку на поверхность Красной планеты на расстоянии около 1,7 км к юго-востоку от центра ранее заданного района в кратере Йезеро. На сайте агентства вели прямую трансляцию этого процесса.



Автор: Злата Богатова

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