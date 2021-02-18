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В Испании продолжаются протесты: задержаны 14 человек
11:05
Фото: ibtimes.co.uk
В ряде городов Испании, жители которых вновь вышли на улицы в поддержку рэпера Пабло Аселя, задержали четырнадцать человек.
Акции протеста начались после того, как музыканта приговорили к девяти месяцам тюрьмы.
Шесть участников протестных акций были задержаны в столице Каталонии - Барселоне, пишет Рeriodico. Восемь человек попали в полицию после манифестации в Валенсии.
По данным экстренных служб, в ходе беспорядков пострадал один из протестующих и двое полицейских.
Акции в поддержку рэпера Пабло Аселя прошли в Барселоне, Валенсии, Жироне, Сабаделе и Таррагоне. В ряде городов протестующие начали провоцировать стычки с сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее в поддержку протестующих высказался представитель левой коалиции в Конгрессе депутатов "Унидос Подемос" Пабло Эченике, которого сравнивают со Стивеном Хокингом.
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