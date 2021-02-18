Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В парламенте Испании поддержали протестующих

18.2.2021 20:31

Фото: smi2.net



В поддержку участников протестов высказался представитель левой коалиции в Конгрессе депутатов "Унидос Подемос" Пабло Эченике, передает El Periódico.



Манифестации, охватившие уже несколько городов Испании, продолжаются в королевстве вторые сутки.



В ночь на 18 февраля в ряде испанских городов вновь прошли акции протеста, связанные с арестом рэпера Пабло Аселя. Молодежь, спровоцировавшую беспорядки, поддержал Пабло Эченике. В своем Twitter представитель "Унидос Подемос" подчеркнул, что манифестанты являются молодыми антифашистами и "требуют справедливости и свободы выражения мнений", выходя на улицы.



До этого в поддержку рэпера не раз высказывались соратники Эченике. При этом они подчеркивали, что зарегистрируют в Минюсте Испании прошение о его помиловании.



Заявление Пабло Эченике, поощряющего насильственные протесты, осудила вице-премьер правительства Испании Кармен Кальво.



Ранее непонимание в связи с тюремным заключением рэпера из-за его критики в адрес испанской монархии выразил вице-премьер страны Пабло Иглесиас. Вскоре после этого его обвинили в причастности к митингам. Как заявила глава правительства столичного автономного сообщества Исабель Диас Аюсо, он поставил под вопрос испанскую демократию.



По словам Аюсо, вице-премьер "всегда стоит за всеми этими вандальными движениями". Поэтому она обратилась к испанскому премьер-министру Санчеса Педро с призывом отправить Иглесиаса в отставку.



Автор: Злата Богатова

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