|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В парламенте Испании поддержали протестующих
18.2.2021 20:31
Фото: smi2.net
В поддержку участников протестов высказался представитель левой коалиции в Конгрессе депутатов "Унидос Подемос" Пабло Эченике, передает El Periódico.
Манифестации, охватившие уже несколько городов Испании, продолжаются в королевстве вторые сутки.
В ночь на 18 февраля в ряде испанских городов вновь прошли акции протеста, связанные с арестом рэпера Пабло Аселя. Молодежь, спровоцировавшую беспорядки, поддержал Пабло Эченике. В своем Twitter представитель "Унидос Подемос" подчеркнул, что манифестанты являются молодыми антифашистами и "требуют справедливости и свободы выражения мнений", выходя на улицы.
До этого в поддержку рэпера не раз высказывались соратники Эченике. При этом они подчеркивали, что зарегистрируют в Минюсте Испании прошение о его помиловании.
Заявление Пабло Эченике, поощряющего насильственные протесты, осудила вице-премьер правительства Испании Кармен Кальво.
Ранее непонимание в связи с тюремным заключением рэпера из-за его критики в адрес испанской монархии выразил вице-премьер страны Пабло Иглесиас. Вскоре после этого его обвинили в причастности к митингам. Как заявила глава правительства столичного автономного сообщества Исабель Диас Аюсо, он поставил под вопрос испанскую демократию.
По словам Аюсо, вице-премьер "всегда стоит за всеми этими вандальными движениями". Поэтому она обратилась к испанскому премьер-министру Санчеса Педро с призывом отправить Иглесиаса в отставку.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|