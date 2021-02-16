Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Поперечный перевел псковской журналистке 500 тыс. рублей для оплаты штрафа по делу об оправдании терроризма

16.2.2021 15:14

Фото: vsrap.ru



Российский стендап-комик Данила Поперечный перечислил Светлане Прокопьевой 500 тыс. рублей на оплату судебного штрафа, который был выписан ранее по делу об оправдании терроризма.



Псковская журналистка рассказала об этом на своей странице в социальной сети.



Как заявил Данила Поперечный, он не отказывается от собственных слов и переводит полмиллиона Светлане Прокопьевой полмиллиона. Как распорядиться с этими деньгами, журналистка должна решить сама, отметил комик. Скриншот сообщения Прокопьева опубликовала в соцсети.



Накануне, 15 февраля, Прокопьева объявила о сборе денег для оплаты штрафа, указав карту своей матери. Журналистка пояснила, что не может дать свои реквизиты, так как внесена в перечень Росфинмониторинга. Поэтому ей денежные средства переводить нельзя - власти могут квалифицировать это "как финансирование терроризма".



Необходимая для выплаты штрафа сумма была набрана уже через несколько часов. Проинформировав об этом, Прокопьева пояснила, что остальные деньги будут направлены "строго на правозащиту, для Центра защиты прав СМИ и возможно, других столь же прекрасных организаций".



Прокопьеву признали виновной в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) 6 июля 2020 года. Соответствующий вердикт вынес Второй западный окружной военный суд, проводивший в Пскове выездное заседание. Журналистке был назначен штраф в полмиллиона рублей.



Прокуратура для журналистки запрашивала наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также запрета на занятие профессиональной деятельностью в течение четырех лет.



Адвокаты Прокопьевой обжаловали приговор, указав на противоречия в прилагаемых к делу журналистки заключениях психолого-лингвистических экспертиз. Защита настаивала на том, что в публикации не были доказаны признаки оправдания терроризма, а потому Прокопьева должна быть оправдана. 2 февраля апелляция была отклонена.



Расследование в отношении Светланы Прокопьевой было начато после того, как в эфире псковского "Эха Москвы" осенью 2018 года прозвучал ее текст. Затем он был опубликован на портале аффилированного с этой радиостанцией издания "Псковская лента новостей". Журналистка пыталась проанализировать причины инцидента, случившегося в Архангельске 31 октября 2018 года, когда произошел взрыв в здании регионального управления ФСБ.



Автор: Злата Богатова

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