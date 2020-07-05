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Вынесен приговор журналистке, обвинявшейся в оправдании терроризма
12:46
Фото: sledcom.ru
Сегодня, 6 июля, вынесен приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которая обвинялась в публичном оправдании терроризма.
Подсудимую оштрафовали на полмиллиона рублей, сообщает РИА Новости.
Прокуратура для журналистки, обвинявшейся в оправдании терроризма, ранее запрашивала наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также запрета на занятие профессиональной деятельностью в течение четырех лет.
Обвинительный вердикт был зачитан председателем коллегии судей Второго западного окружного военного суда Андреем Морозовым.
Вплоть до вступления приговора в законную силу Светлана Прокопьева будет оставаться под подпиской о невыезде.
Как заявили адвокаты журналистки, они собираются обжаловать приговор.
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