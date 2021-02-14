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Норвежский биатлонист Бе предложил ужесточить наказание IBU для России


14.2.2021 16:20
Норвежский биатлонист Бе предложил ужесточить наказание IBU для РоссииФото: vk.com

Излишне мягкими назвал санкции Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении сборной РФ норвежец Йоханнес Бе.

По его мнению, наказание следовало бы ужесточить, передает Dagbladet.

Как заявил норвежский спортсмен, наказание, вынесенное российским спортсменам, он считает "самым мягким, которое можно представить". Йоханнес Бе также отметил, что имеется множество вариантов ужесточения санкций против россиян. В частности, IBU мог бы сократить уменьшение стартовых мест для команды РФ, пояснил норвежский спортсмен.

На текущий момент национальные сборные не могут использовать национальные символы на мировом первенстве. Запрет связан с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, в голландском Херенвене, где проходил ЧМ по конькобежному спорту, россияне выходили на лед под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU). На церемонии их награждения при этом вместо государственного гимна РФ звучал фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 П.И. Чайковского.

Ранее пилоту "Формулы-1" Никите Мазепину, который выступает за команду США Haas, не разрешили использовать слово "Россия" при оформлении его болида.

Автор: Злата Богатова

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