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Россия впервые с 1996 года завоевала золото ЧМ в забеге на 500 м среди конькобежек


13.2.2021 10:02
Россия впервые с 1996 года завоевала золото ЧМ в забеге на 500 м среди конькобежекФото: tverigrad.ru

На чемпионате мира в голландском Херенвене россиянка Ангелина Голикова смогла завоевать золотую медаль.

Дистанцию 500 метров конькобежка преодолела за 37,141 секунды, передает агентство "Интерфакс".

В предыдущий раз сборная Россия выигрывала Чемпионат мира в женском забеге на 500 м лишь в 1996 году, когда первой финишировала Светлана Журова. Второе место в Херенвене заняла хозяйка турнира Фемке Кок, отставшая от Ангелины Голиковой на 0,14 секунды.

Тройку лидеров замкнула еще одна россиянка - Ольга Фаткулина. Отставание у обладательницы бронзовой медали составило 0,31 секуды.

В минувшую пятницу российский конькобежец Павел Кулижников стал вторым в забеге на 500 м. В командной гонке преследования третьими стали мужские и женские команды РФ, выступавшие в составе: Руслан Захаров - Данила Семериков - Сергей Трофимов и Наталья Воронина - Елизавета Голубева - Евгения Лаленкова.

По причине продолжающейся пандемии коронавируса ЧМ проводится при пустых трибунах. Турнир окончится в воскресенье.

Россияне выходят на лед под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU). Учитывая последние решения международного спортивного руководства, на церемонии награждения отечественных спортсменов вместо государственного гимна РФ прозвучит фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 П.И. Чайковского.

Автор: Злата Богатова

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