Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россия впервые с 1996 года завоевала золото ЧМ в забеге на 500 м среди конькобежек

13.2.2021 10:02

Фото: tverigrad.ru



На чемпионате мира в голландском Херенвене россиянка Ангелина Голикова смогла завоевать золотую медаль.



Дистанцию 500 метров конькобежка преодолела за 37,141 секунды, передает агентство "Интерфакс".



В предыдущий раз сборная Россия выигрывала Чемпионат мира в женском забеге на 500 м лишь в 1996 году, когда первой финишировала Светлана Журова. Второе место в Херенвене заняла хозяйка турнира Фемке Кок, отставшая от Ангелины Голиковой на 0,14 секунды.



Тройку лидеров замкнула еще одна россиянка - Ольга Фаткулина. Отставание у обладательницы бронзовой медали составило 0,31 секуды.



В минувшую пятницу российский конькобежец Павел Кулижников стал вторым в забеге на 500 м. В командной гонке преследования третьими стали мужские и женские команды РФ, выступавшие в составе: Руслан Захаров - Данила Семериков - Сергей Трофимов и Наталья Воронина - Елизавета Голубева - Евгения Лаленкова.



По причине продолжающейся пандемии коронавируса ЧМ проводится при пустых трибунах. Турнир окончится в воскресенье.



Россияне выходят на лед под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU). Учитывая последние решения международного спортивного руководства, на церемонии награждения отечественных спортсменов вместо государственного гимна РФ прозвучит фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 П.И. Чайковского.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.2.2021 11:54 Глава оргкомитета «Токио-2020» покинул пост из-за сексистских заявлений

Глава оргкомитета «Токио-2020» покинул пост из-за сексистских заявлений 11.2.2021 19:12 Сын Плющенко победил на турнире по фигурному катанию

Сын Плющенко победил на турнире по фигурному катанию 8.2.2021 12:45 Скончался боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али

Скончался боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али 7.2.2021 17:31 Назван заработок Волкова за поединок с Оверимом

Назван заработок Волкова за поединок с Оверимом 6.2.2021 16:30 Большунов снова выиграл общий зачет Кубка мира