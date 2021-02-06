Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пилоту «Формулы-1» не разрешили использовать слово «Россия»

6.2.2021 08:09

Фото: livejournal.com



Пилоту "Формулы-1" Никите Мазепину, который выступает за команду США Haas, не разрешили использовать слово "Россия" при оформлении его болида, сообщает РИА Новости.



Причиной такого запрета стали санкции, ранее объявленные Спортивным арбитражным судом (CAS).



Из-за ограничений, которые продолжают действовать в отношении российского спорта, Никиту Мазепину запретили использовать при оформлении его болида изображения государственного флага и гимн. При этом в раскраске болида допускаются сочетания белого, синего и красного цветов.



Напомним, в середине минувшего декабря CAS объявил о запрете российским спортсменам на выступления под национальным флагом во время Олимпийских игр и Чемпионатов мира вплоть до 16 декабря 2022 года.



Российское антидопинговое агентством (РУСАДА) при этом обязали выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) более 1,2 миллиона долларов в виде компенсации расходов за период с начала 2019 года.



После целого ряда скандалов, связанных с использованием допинга, исполком WADA ранее признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. В результате российские спортсмены были отстранены от участия в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и Паралимпиады, под флагом РФ на четырехлетний срок.



Автор: Злата Богатова

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