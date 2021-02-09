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СМИ: супруга Навального покинула Россию
17:57
Фото: metronews.ru
Жена Алексея Навального Юлия покинула Россию, вылетев в Германию.
Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник, супруга российского оппозиционера из московского аэропорта "Домодедово" направилась во Франкфурт-на-Майне.
Юлия Навальная ранее была задержана во время несогласованного митинга, который 23 января проходил в районе улицы Стромынка в Москве. Спустя неделю суд оштрафовал супругу оппозиционера на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции, из-за которой возникли "помехи для пешеходов и транспорта".
Самого Навального арестовали еще 18 января, сразу после того, как он вместе с супругой возвратился из ФРГ, где лечился и проходил курс реабилитации. В начале февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание по т.н. делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии общего режима.
Ранее сторонники Навального анонсировали новую акцию в Москве. Как пояснял руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков, мероприятие, запланированное на 14 февраля, состоится в новом формате.
Сегодня столичный Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение о заочном аресте Волкова. Незадолго до этого соратника Навального объявили в межгосударственный розыск в рамках уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции.
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