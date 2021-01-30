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В Москве во время несогласованного шествия задержана Юлия Навальная


14:53
В Москве во время несогласованного шествия задержана Юлия НавальнаяФото: metronews.ru

В ходе несанкционированной акции столичная полиция задержала супругу условно осужденного Алексея Навального Юлию

Как передает ТАСС, это случилось, когда участники несогласованного шествия направлялись к СИЗО "Матросская Тишина", где сейчас находится блогер.

Со ссылкой на адвоката Светлану Давыдову уточняется, что статус задержанной Юлии Навальной пока остается неизвестным, поскольку с ней нет связи. Юрист пояснила, что на данный момент ни в одно из отделений полиции Навальную еще не доставили.

Супруга Алексея Навального задерживалась и на прошлой неделе, когда несанкционированная акция проходила на Пушкинской площади. 23 января она была привезена в полицию, а затем отпущена без составления протокола.

Ранее представители правоохранительных органов, включая МВД и прокуратуру, не раз выступали с предостережениями от участия в несанкционированных акциях, за которые может грозить ответственность вплоть до уголовной.

Накануне власти Москвы рекомендовали не работать 31 января барам и ресторанам в центре города. По словам руководителя департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка, речь шла о периоде с 11:00 до 19:00 воскресенья. Учитывая, что распоряжение, связанное с проведением несогласованного мероприятия, является стандартным, каких-либо компенсаций власти города не предусматривают, пояснял он.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 429

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