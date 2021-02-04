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Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана ВОВ


12:36
Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана ВОВФото: voskhodinfo.su

Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в столичный Бабушкинский суд Москвы, где сегодня рассматривается уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По словам прокурора, обвиняемый мог умышленно распространить сведения, порочащие Игната Артеменко.

Во время заседания суда представитель прокуратуры подчеркнул, что речь идет о сведениях, которые не имеют отношения к действительности. Распространение этой информации повлекло за собой моральные страдания, пояснил прокурор.

Как передает ТАСС со ссылкой на заявление прокурора, Алексей Навальный отказался признавать вину. На соответствующий вопрос он заявил, что в прошлом не был знаком с Игнатом Артеменко.

По словам адвоката Вадима Кобзева, предъявленное его подзащитному обвинение является "произвольным, неясным, неконкретным". Кроме того, оно противоречит действующему российскому законодательству, учитывая, что в действиях Навального не было состава преступления.

Защита Навального настаивает, что его высказывания носили исключительно характер оценочных суждений. Кобзев при этом снова назвал это уголовное дело политически мотивировано.

Автор: Злата Богатова

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