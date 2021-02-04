|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана ВОВ
12:36
Фото: voskhodinfo.su
Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в столичный Бабушкинский суд Москвы, где сегодня рассматривается уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По словам прокурора, обвиняемый мог умышленно распространить сведения, порочащие Игната Артеменко.
Во время заседания суда представитель прокуратуры подчеркнул, что речь идет о сведениях, которые не имеют отношения к действительности. Распространение этой информации повлекло за собой моральные страдания, пояснил прокурор.
Как передает ТАСС со ссылкой на заявление прокурора, Алексей Навальный отказался признавать вину. На соответствующий вопрос он заявил, что в прошлом не был знаком с Игнатом Артеменко.
По словам адвоката Вадима Кобзева, предъявленное его подзащитному обвинение является "произвольным, неясным, неконкретным". Кроме того, оно противоречит действующему российскому законодательству, учитывая, что в действиях Навального не было состава преступления.
Защита Навального настаивает, что его высказывания носили исключительно характер оценочных суждений. Кобзев при этом снова назвал это уголовное дело политически мотивировано.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|