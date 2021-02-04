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В Индонезии к поискам самописца упавшего лайнера могут привлечь шамана
4.2.2021 14:34
Фото: viiphoto.com
Операция по поиску речевого самописца самолета Sriwijaya Air, который разбился у берегов страны в начале января, пока не принесла никаких результатов.
Комментируя ход расследования катастрофы, один из членов парламента Индонезии выступил с предложением задействовать шамана, сообщает Detik.
По словам парламентария Таманури, к поисковой операции стоит привлечь шамана, который может оказаться полезным и будет способствовать обнаружению устройства.
Ранее глава министерства транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил, что власти не будут скрывать никакие сведения, касающиеся крушения лайнера Sriwijaya Air. Говоря о ходе расследования трагедии в Яванском море, министр подчеркнул, что "просил проводить пресс-конференцию каждые три часа".
Глава транспортного ведомства также взял под свой контроль процесс выплаты компенсаций семьям погибших. По его словам, действия в этом направлении координируются "с Sriwijaya Air и другими сторонами". Власти перечислят средства, как только будут решены все вопросы о правах наследования, чтобы впоследствии не возникло ненужных споров, отметил Буди Карья Сумади.
В ходе расследования власти Индонезии уже полностью исключили версию о взрыве на борту самолета. По мнению экспертов, лайнер разрушился при ударе о воду.
ЧП случилось 9 января, когда потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-500. Воздушное судно, принадлежащее компании Sriwijaya Air, вошло в крутое пикирование, а потом исчезло с радаров. Известно также, что незадолго до потери связи с диспетчерами лайнер отклонился от курса. Вскоре после этого индонезийские власти были вынуждены подтвердить сообщения о том, что самолет разбился.
Все шестьдесят два человека, члены экипажа и пассажиры, среди которых было десять детей, погибли. Водолазы обнаружили обломки разбившегося лайнера на 23-метровой глубине.
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