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Власти Индонезии подтвердили крушение пассажирского лайнера
18:06
Фото: islam-today.ru
Как заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, лайнер Boeing 737-500, на борту которого находились более шестидесяти человек, "разбился возле острова Лаки".
Об этом сегодня сообщает Jakarta Globe.
Газета приводит слова индонезийского министра, который подтвердил сведения о крушении пассажирского лайнера компании Sriwijaya Air. Самолет разбился неподалеку от острова Лаки, который находится в Яванском море. Подтвердив сведения о трагическом происшествии, Буди Карья Сумади пояснил, что на борту лайнера в момент катастрофы находилось 62 человека - пятьдесят пассажиров и двенадцать членов экипажа. Глава ведомства отметил, что в числе авиапассажиров разбившегося самолета было десять детей.
Причины крушения предстоит выяснить специалистам. Пока информации о том, что могло произойти с самолетом, из официальных источников не поступало. В Минтранспорта Индонезии лишь заявили, что в месте крушения начинается поисковая операция.
Российские дипломаты ранее заявили о том, что граждан РФ не было на борту упавшего в Индонезии самолета.
Самолет Sriwijaya Air выполнял рейс по маршруту Джакарта-Понтианак. Авиадиспетчеры утратили с ним связь после того, как воздушное судно менее чем за минуту снизилось более чем на 3 тыс. метров. Позднее береговая охрана сообщила об обнаружении обломков самолета, фрагментов тел и спасательных жилетов. Кроме того, там был зафиксирован разлив авиационного топлива.
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