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Индонезийский Boeing 737 разрушился при ударе о воду


11.1.2021 13:20
Индонезийский Boeing 737 разрушился при ударе о водуФото: islam-today.ru

Пассажирский самолет, упавший в Яванское море, мог разрушиться при ударе о воду, считают эксперты Национального комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии. Как сообщает  The Straits Times, специалисты исключили версию о взрыве в воздухе.

По мнению экспертов, при взрыве лайнера во время полета найденные после крушения обломки "были бы распределены на большей территории". Как полагают специалисты, продолжающие выяснять обстоятельства трагического происшествия, Boeing 737 разрушился при ударе о воду.

Ранее сообщалось о том, что Boeing 737 вскоре после взлета оказался в зоне мощного грозового фронта. Сильная турбулентность, обусловленная природными факторами, вероятно, могла стать причиной крушения воздушного судна.

ЧП случилось 9 января, когда потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-500. Воздушное судно, принадлежащее компании Sriwijaya Air, вошло в крутое пикирование, а потом исчезло с радаров. Известно также, что незадолго до потери связи с диспетчерами лайнер отклонился от курса. Вскоре после этого индонезийские власти были вынуждены подтвердить сообщения о том, что самолет разбился.

Все шестьдесят два человека, члены экипажа и пассажиры, среди которых было десять детей, погибли. Водолазы обнаружили обломки разбившегося лайнера на 23-метровой глубине.

Автор: Злата Богатова

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