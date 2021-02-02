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Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции


14:46
Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакцииФото: vk.com

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Бывшему главе региона инкриминируется покушение на убийство двух и более лиц, которое было совершено из корыстных побуждений.

Преступление совершалось членами организованной группы, по найму и общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, речь идет о статье о незаконном хранении оружия и взрывных устройств (ч. 3 ст. 222 УК РФ), пояснила представительница ведомства.

По версии следствия, покушения на трех предпринимателей, в причастности к которым обвиняется сейчас Сергей Фургал, были осуществлены в период 2004-2005 годов. Петренко пояснила, что правоохранители уже установили исполнителей, это Марат Кадыров и Андрей Палей. Оба фигуранта сейчас находятся под арестом.

По словам Петренко, мотивы покушения были связаны с коммерческими интересами Фургала и его соучастников. В частности, Александр Смольский принимал металлолом по более высоким ценам, и Сергей Фургал, открывший с компаньоном подобные пункты на территории Приамурья, захотел вытеснить конкурента с рынка.

Смольский не отреагировал на конфликты, не раз спровоцированные Фургалом, в том числе, сопровождавшиеся обращениями в правоохранительные структуры. В результате соучастники попытались физически устранить конкурента, бросив в гараж, где в тот момент находился бизнесмен, гранаты. Смольскому удалось выжить, и после покушения он принял решение понизить закупочные цены на металл.

Напомним, губернатора Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля, после чего он был доставлен в Москву. Днем позже столичный Басманный суд вынес решение об его аресте на срок до 9 сентября. Фургал продолжает решительно отвергать свою причастность к расправам над бизнесменами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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