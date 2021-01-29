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В международный розыск объявили экс-главу Минздрава Омской области
09:50
Фото: gorod55.ru
Суд заочно взял под стражу Ирину Солдатову, которая в прошлом возглавляла министерство здравоохранения Омской области.
Экс-чиновница объявлена в международный розыск, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
Омский суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста бывшему министру здравоохранения области Ирине Солдатовой. Экс-глава ведомства, обвиняемая в превышении должностных полномочий, является фигуранткой уголовного дела и уже объявлена в международный розыск.
Как передает ТАСС, Солдатову уже не раз вызывал следователь, но она продолжает уклоняться от явки и скрывается за рубежом. В результате суд удовлетворил ходатайство регионального СУ СКР, уточняется со ссылкой на пресс-службу ведомства. Источник агентства пояснил, что Солдатова ранее отправилась отдохнуть на Мальдивы, а оттуда проследовала в Дубай, где имеет квартиру общей площадью 160 кв. м. Зная о том, что в РФ возбудили уголовное дело, экс-министр не торопится покидать ОАЭ.
По данным СКР, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы регионального УФСБ, Речь идет о превышении должностных полномочий, которые повлекли за собой тяжкие последствия. Чиновница совместно с рядом других лиц организовывала заключение госконтрактов на поставку медоборудования по явно завышенной стоимости с аффилированными коммерческими организациями. Ущерб, причиненный Министерству здравоохранения Омской области, превысил 100 млн рублей.
В период 2013-2015 годов Ирина Солдатова являлась главным неонатологом Москвы, позже занимала пост замглавы Минздрава Подмосковья. Около года назад ее назначили советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения, одновременно она начала руководить оперативной рабочей группой по борьбе с коронавирусом. 1 апреля 2020 года после критики губернатора Александра Буркова в отставку ушел глава омского Минздрава Дмитрий Вьюшков. Солдатова заняла его место.
В конце минувшего октября в Омске скорые привезли двух пожилых пациентов с подозрением на COVID-19 к зданию областного Минздрава. Врачи в течение дня не могли добиться госпитализации больных, после чего решились на отчаянные действия. Разгорелся крупный скандал, последовала проверка. По ее итогам в начале ноября Бурков отправил Солдатову в отставку.
Накануне стало известно о задержании во Франции экс-совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, который ранее был объявлен в розыск по линии Интерпола. По данным правоохранителей, речь идет о деле, связанном с выводом активов из банка, включая известный петербургский дом "Зингера".
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