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В Омске скорая помощь привезла пациентов с коронавирусом к зданию минздрава
27.10.2020 23:07
Фото: smi2.net
Сегодня, 27 октября, две машины скорой помощи привезли пациентов с подозрением на коронавирус к зданию регионального минздрава.
Перед этим медики были вынуждены в течение нескольких часов ездить по городу в поисках больниц, где могли бы принять людей.
Как передает местный портал NGS55, у здания регионального Министерства здравоохранения также была замечена машина, в которой находился кислород.
Представители администрации Омской области, прокомментировав инцидент, заявили о том, что пациенты уже были госпитализированы. По факту случившегося проводится служебное расследование.
В местных СМИ сообщается о том, что в одной из машин была 70-летняя пациентка, а во второй - 85-летний мужчина. Со ссылкой на медработников уточняется, что у этих больных было зафиксировано соответственно 81% и 88% поражения легких.
Как рассказал журналистам один из членов бригады, они никак не могли отыскать больницу, в которой бы приняли пациентов. В результате они решили обратиться непосредственно в Министерство здравоохранения Омской области в надежде, что им подскажут, как разрешить возникшие сложности.
Медики пояснили, что пациентка остро нуждалась в немедленной госпитализации. Врач не мог везти ее обратно домой "ни по человеческим, ни по медицинским показаниям". Однако спустя несколько часов оказалось, что женщину с тяжелым течением коронавируса "везти некуда".
По словам медработников, подобное происходит в последнее время практически каждую смену. Однако процесс ожидания еще не был настолько длительным - из дома пациентку забрали в 11 утра, а у здания минздрава автомобиль скорой появился уже в промежутке 21:00 — 22:00.
Родственники женщины также сообщили, что пытались вызвать скорую в течение трех дней. В результате удалось лишь во вторник сделать ей компьютерную томографию, которая показала серьезное поражение легких. При этом принимать в стационар на лечение больную отказались.
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